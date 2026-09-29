Háború: 2023-ban elesett katona halalának hírét erősítették meg

Mondik Márta Háború

Ungvári járási katona haláláról érkezett jelentés. A Felsődomonyai kistérség tájékoztatása szerint 2023 januárjában életét vesztette Kohutka Vladiszlav főtörzsőrmester.

Az 1977-es születésű nevickei védő a Donyeck megyei harcok során esett el 2023. január 30-án. Ezidáig eltűntként tartották számon.

A katona az A3719-es egységnél teljesített szolgálatot.

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