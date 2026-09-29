Háború: 2023-ban elesett katona halalának hírét erősítették meg
Ungvári járási katona haláláról érkezett jelentés. A Felsődomonyai kistérség tájékoztatása szerint 2023 januárjában életét vesztette Kohutka Vladiszlav főtörzsőrmester.
Az 1977-es születésű nevickei védő a Donyeck megyei harcok során esett el 2023. január 30-án. Ezidáig eltűntként tartották számon.
A katona az A3719-es egységnél teljesített szolgálatot.
A Kárpátalja.ma szerkesztősége osztozik a hozzátartozók fájdalmában.
Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.Beállítás →