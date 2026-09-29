A Most vagy soha! című film kapcsán nyomozást rendelt el a NAV

A 2024-es Most vagy soha! című filmre adott állami támogatás felhasználása kapcsán nyomozást rendelt el a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) szeptember 24-én költségvetési csalás bűncselekmény gyanúja miatt – közölte az MTI a Telexre hivatkozva.

A portál cikke szerint a film az 1848. március 15-i eseményeket dolgozta fel fikciós elemekkel, és eredetileg 4,5 milliárd forint állami támogatást kapott, amit később 200 millió forinttal egészítettek ki.

A film producere és forgatókönyvírója Rákay Philip és Szente Vajk, a rendező Lóth Balázs (Pesti balhé) volt.

Összesen körülbelül 164 ezer jegyet adtak el rá a mozikban, a kritikusok negatívan fogadták, az IMDB felhasználói tízből mindössze 2,3 csillagos értékelést adtak a filmnek tizenhétezer szavazat alapján.

A kép forrása: GlobalHir.hu

MTI

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