A hibrid támadások célja meggyengíteni Ukrajna támogatásának egységét

A hibrid támadások célja, hogy félelmet keltsenek és meggyengítsék Ukrajna támogatásának egységét – jelentette ki Alexus Grynkewich tábornok, a NATO európai erőinek főparancsnoka hétfőn Brüsszelben.

Az Európai Parlament biztonság- és védelempolitikai szakbizottságának ülésén a tábornok felhívta a figyelmet arra, hogy egyre több hibrid tevékenység irányul a szövetséges országok kritikus infrastruktúrája, társadalmai ellen, az államilag irányított szabotázsakciók pedig egyre vakmerőbbé válnak. Grynkewich szerint azonban ezek a kísérletek nem érik el céljukat. Példaként említette Dánia reakcióját: azt követően, hogy egy orosz korvett jelzőrakétákkal adott le figyelmeztető lövést egy dán helikopterre, Koppenhága gyorsított eljárásban hagyott jóvá egy 18 milliárd dán koronás (885 milliárd forint) katonai támogatási csomagot Ukrajna számára.

Grynkewich üdvözölte a lépést, hangsúlyozva, hogy egy hibrid támadást követően „az Ukrajna támogatására irányuló akarat megerősítése megmutatja az oroszoknak, hogy a stratégiájuk nem működik”.

Hangsúlyozta továbbá: a globális biztonsági helyzet bizonytalan és összetett, és a következő években még inkább azzá válik.

„Világszerte egyre inkább az tapasztalható, hogy Kína, Oroszország, Irán és Észak-Korea olyan módon működnek együtt, amely közvetlenül ütközik közös globális érdekeinkkel. Emellett természetesen tanúi voltunk a nagyszabású fegyveres konfliktusok visszatérésének Ukrajnában és a Közel-Keleten” – mutatott rá.

A tábornok szerint ezek a háborúk nemcsak a hadviselés változó jellegét mutatják, hanem előrevetítik azt is, hogy milyenek lehetnek a jövő konfliktusai.

Mint mondta, ezek a konfliktusok több hadszíntéren zajló, több dimenzióban folytatott és nagymértékben autonóm hadviselésre épülő háborúk lehetnek. E tendenciák mellett a NATO peremvidékeit, köztük a mediterrán térség déli szárnyát is érintő növekvő instabilitással szembesülünk – tette hozzá.

A tábornok a NATO és az Európai Unió együttműködésének fontosságát is hangsúlyozta. Mint mondta, a transzatlanti szövetség továbbra is az európai biztonság alapköve, és biztosítja azt a katonai erőt, parancsnoki struktúrát, valamint műveleti és katonai szakértelmet, amely a magas intenzitású konfliktusoknál az elrettentéséhez, illetve szükség esetén azok megvívásához szükséges. Az Európai Unió ugyanakkor olyan jelentős gazdasági, szabályozási és pénzügyi eszközökkel rendelkezik, amelyek erősíthetik a társadalmak ellenálló képességét, elősegíthetik a kettős felhasználású infrastruktúra finanszírozását és hozzájárulhatnak a kritikus ellátási láncok védelméhez – fejtette ki.

„A mai összetett környezetben minden eddiginél fontosabb, hogy összehangoljuk tevékenységeinket, beleértve kommunikációnkat is, és kölcsönösen kiegészítsük egymás erősségeit” – fogalmazott.

Forrás: MTI

(Nyitókép: illusztráció)

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