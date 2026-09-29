Újabb tömeges támadás érte Kijevet
Kijevet újabb tömeges rakétákkal és drónokkal végrehajtott orosz légitámadás érte keddre virradóra, Odesszában infrastrukturális létesítményeket ért találat, Kijev megye Bucsai járásában egy családi házba drón csapódott, két ember megsebesült – jelentették az illetékes ukrán hatóságok.
Vitalij Klicsko, Kijev polgármestere arról számolt be a Telegramon, hogy keddre virradóra orosz rakétatámadás érte az ukrán fővárost, a Szolomjanszkij és a Percserszkij kerületben több épület megrongálódott, infrastrukturális létesítményekben és egy oktatási intézményben is károk keletkeztek.
A hajnali óráktól orosz drónok támadják Kijevet, a lezuhanó roncsok több épületet megrongáltak – jelentette az ukrán főváros katonai közigazgatása a Telegramon.
Forrás: MTI
(Nyitókép: Kijev, illusztráció)