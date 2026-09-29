„Mohács 500 – Egy csata, több nézőpont: Történelmi gondolkodás fejlesztése Peer Instruction módszerrel” címmel rendezett tudományos-gyakorlati szemináriummal vette kezdetét a Kárpátaljai Pedagógus-továbbképző Intézet Beregszászi Tagozata által szervezett „Peer Instruction – az egymástól tanulás módszere” című módszertani rendezvénysorozat.

A 2026. szeptember 22-én, a Kárpátaljai Magyar Líceum beregszászi oktatási helyszínén megtartott szakmai programon 20 történelemszakos pedagógus vett részt. A rendezvény célja az volt, hogy a résztvevők megismerjék a Peer Instruction alkalmazási lehetőségeit a történelemoktatásban, különös tekintettel a tanulói aktivitás, az önálló gondolkodás, az érvelés és a több szempontú történelmi gondolkodás fejlesztésére.

A résztvevőket dr. Kóré Dóra, a Kárpátaljai Magyar Líceum igazgatója, valamint Gabóda Béla, a Kárpátaljai Pedagógus-továbbképző Intézet Beregszászi Tagozatának vezetője köszöntötte.

Ezt követően Gabóda Béla ismertette a Peer Instruction – az egymástól tanulás módszerének alapelveit és gyakorlati alkalmazásának főbb lépéseit.

Gabóda Béla

A módszer bemutatását követően a pedagógusok a Kárpátaljai Magyar Líceum 11. osztályában Balogh Dániel történelemtanár vezetésével bemutató történelemórán vehettek részt. A foglalkozás középpontjában a mohácsi csatát megelőző történelmi események, az 1526. augusztus 29-én lezajlott ütközet, valamint a szemben álló seregek vezetőinek és erőviszonyainak összehasonlítása állt. A tanulói kiselőadások, az interaktív feladatok és a Kahoot! digitális teszt egyaránt az aktív tanulói részvételt szolgálták.

Balogh Dániel

A bemutató óra szakmai megbeszélését követően dr. Kész Barnabás, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem Történelem- és Társadalomtudományi Tanszékének docense tartott előadást „Mohács 500 – Adalékok a csata képi és tárgyi rekonstrukciójához” címmel. Az előadás a csata történelmi előzményeit, a hadjárat és az ütközet fontosabb eseményeit, valamint a magyar és az oszmán hadsereg felépítését, fegyverzetét és a korabeli hadviselés sajátosságait mutatta be. A programot korabeli fegyverek bemutatója is kiegészítette.

Kész Barnabás

A szeminárium gyakorlati-módszertani részében Izsák Szilveszter, a Jánosi Líceum történelemszakos tanára mutatta be „Több szemszögű történelem” című prezentációját. A résztvevők olyan módszertani lehetőségekkel ismerkedhettek meg, amelyek segítségével a tanulók egy-egy történelmi eseményt különböző nézőpontokból vizsgálhatnak, megfogalmazhatják és megvitathatják saját álláspontjukat, valamint érveket kereshetnek annak alátámasztására.

Izsák Szilveszter

A szakmai nap záró előadását Dobos Sándor, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem Történelem- és Társadalomtudományi Tanszékének adjunktusa tartotta „A mohácsi csata tanórai feldolgozásának lehetőségei” címmel. Az előadás során a résztvevők különböző tananyag-feldolgozó és tudásellenőrző feladatokat, valamint digitális oktatási eszközöket ismerhettek meg és próbálhattak ki.

Dobos Sándor

A szakmai program lehetőséget teremtett a történelemtanárok közötti tapasztalatcserére, a korszerű módszertani megoldások megismerésére és a Peer Instruction gyakorlati alkalmazásának vizsgálatára. A Mohács 500 tematika olyan közös keretet biztosított, amelyben a résztvevők a történelmi tartalmak feldolgozása mellett a tanulói aktivitás, az önálló gondolkodás és a több szempontú történelemértelmezés fejlesztésének lehetőségeit is megvizsgálhatták.

A szeminárium egyben a „Peer Instruction – az egymástól tanulás módszere” című módszertani rendezvénysorozat első szakmai programja volt, amely a tervek szerint további tantárgyi területeken folytatódik.

Gabóda Béla,

a Kárpátaljai Pedagógus-továbbképző Intézet Beregszászi Tagozatának vezetője

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