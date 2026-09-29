Peer Instruction az óvodai nyelvoktatásban

Az ukrán és az angol nyelv tanításának módszertani lehetőségei óvodai nagycsoportban az egymástól tanulás (Peer Instruction) módszerének alkalmazásával címmel rendeztek gyakorlati-módszertani szemináriumot és workshopot óvodapedagógusok számára szeptember 25-én a P. Frangepán Katalin Gimnázium Bulcsui Óvodájában. A szakmai programot a Kárpátaljai Pedagógus-továbbképző Intézet Beregszászi Tagozata szervezte a Peer Instruction – az egymástól tanulás módszere című módszertani rendezvénysorozat keretében. A programon 29 gyakorló óvodapedagógus vett részt.

A rendezvény középpontjában az egymástól tanulás módszerének óvodai alkalmazása, valamint az ukrán és az angol nyelv játékos, élményközpontú oktatásának lehetőségei álltak.

A résztvevők azt vizsgálták, miként lehet az együttműködésre, kommunikációra, önálló gondolkodásra és közös problémamegoldásra épülő módszereket a nagycsoportos gyermekek életkori sajátosságaihoz igazítani.

A résztvevőket Gabóda Béla, a Kárpátaljai Pedagógus-továbbképző Intézet Beregszászi Tagozatának tagozatvezetője, valamint dr. Jakab Andrea, a P. Frangepán Katalin Gimnázium igazgatója, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem Pedagógia, Pszichológia, Tanító, Óvodapedagógia, Oktatási Intézményvezetés Tanszékének adjunktusa köszöntötte. Kiemelték a pedagógusok folyamatos szakmai és módszertani megújulásának, valamint a gyermekközpontú pedagógiai szemlélet erősítésének fontosságát.

A szakmai program két bemutató foglalkozással kezdődött. Rácz Katalin, angol szakos tanár, a P. Frangepán Katalin Gimnázium szakkörvezetője játékos angol nyelvi foglalkozást tartott, amely a szókincs fejlesztésére és a kommunikáció ösztönzésére épült. Ezt követően Priszjazsnenko Anzsela szakkörvezető tartotta meg az Őszi képek című ukrán nyelvi bemutató foglalkozást a nagycsoportos gyermekek számára.

A bemutatókat szakmai megbeszélés és tapasztalatcsere követte. Rácz Katalin Gyakorlati módszerek és játékos szókincsfejlesztés az angol nyelv tanításában nagycsoportban című előadásában az angol nyelvi szókincs játékos fejlesztésének gyakorlati lehetőségeit ismertette. Priszjazsnenko Anzsela Élményalapú ukrán nyelvtanítás nagycsoportban – Bemutató foglalkozás a Peer Instruction (egymástól tanulás) módszerének alkalmazásával óvodai nagycsoportban című prezentációjában az élményalapú nyelvtanítás és az egymástól tanulás módszerének óvodai alkalmazását mutatta be.

A rendezvény központi előadását dr. Rehó Anna, a Kárpátaljai Pedagógus-továbbképző Intézet Óvodai, Elemi és Inkluzív Nevelési Tanszékének docense tartotta Angol nyelv az óvodában: a nevelési-oktatási folyamat korszerű szervezési módszerei címmel. Előadásában az angol nyelv óvodai oktatásának aktuális kérdéseit, a 2026. szeptember 1-jétől bevezetett változásokat, valamint a játékos, élményközpontú nyelvi fejlesztés módszertani lehetőségeit ismertette.

A rendezvény záróelőadását dr. Jakab Andrea tartotta Innováció az óvodai nevelésben: Az egymástól való tanulás modellje és gyakorlati lépései nagycsoportban címmel. Gyakorlati példákon keresztül mutatta be a Peer Instruction óvodai alkalmazásának lehetőségeit, hangsúlyozva a pedagógusok folyamatos szakmai és módszertani megújulásának fontosságát.

A szakmai napot Útravaló gondolatok – A szeminárium tanulságai és jövőbe mutató lehetőségei című összegző beszélgetés zárta. A résztvevők áttekintették a nap legfontosabb tapasztalatait, megosztották szakmai élményeiket, és közösen keresték annak lehetőségeit, hogyan építhetik be az új módszereket saját óvodai gyakorlatukba.

A rendezvény egyben újabb állomása volt annak a módszertani rendezvénysorozatnak, amelynek célja a kárpátaljai pedagógusok szakmai megújulásának támogatása, a korszerű pedagógiai módszerek bemutatása és a pedagógusok közötti tapasztalatcsere erősítése.

Kárpátaljai Pedagógus-továbbképző Intézet

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