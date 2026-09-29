Tanévnyitó ünnepség az Egán Ede Szakképzési Centrumban

Szeptember 29-én tartották az Egán Ede Szakképzési Centrum központi tanévnyitó ünnepségét, amelynek a tivadarfalvi református templom adott otthont. Az eseményen a beregszászi, nagydobronyi, tiszapéterfalvai és viski központok oktatói és hallgatói közösen köszöntötték az új tanév kezdetét.

Az ünnepség Kárpátalja történelmi zászlóinak felvonultatásával kezdődött, amelyeket népi viseletbe öltözött hallgatók vittek be. Ezt követően Pősze Sándor, a Tiszapéterfalvi Görögkatolikus Egyház koordinátora köszöntötte a résztvevőket.

A program istentisztelettel folytatódott, amelyen Mészár István, a Tivadarfalvi Református Egyház lelkipásztora hirdetett igét.

Nemzeti imádságunk és a Rákóczi Egyetem himnusza, a Rákóczi Ferenc bús éneke című kuruc kori ének elhangzása után a meghívott vendégek köszöntötték a jelenlévőket.

Csirpák Zoltán, az Egán Ede Szakképzési Centrum igazgatója beszédének kezdetén kiemelte, hogy az intézmény a magyar kormány támogatásával, magyarországi és kárpátaljai oktatási intézmények összefogásával és szoros együttműködésével jött létre.

„Az idei tanévnyitó történelmi mérföldkő Kárpátalja magyarságának történetében, ugyanis hőn óhajtott álmaink váltak valóra. Ukrajnában egyedülálló, hogy egy magántanintézmény, egy szakképző iskola kisebbségi nyelven indít szakoktatást, 570 diákkal”

– mondta.

Gyebnár István, Magyarország Beregszászi Konzulátusának első beosztott konzulja köszöntőjében arra hívta fel a figyelmet, hogy „egy templomi tanévnyitó több mint hagyomány, ez egy mély vallomás arról, hogy a tudás megszerzése nemcsak észbeli, hanem lelki feladat is”.

Ezt követően klasszikus zenei művek hangzottak el a Claritas trió előadásában. Biró Kamilla és Varga Brigitta előadását hegedűn Király András kísérte.

„Nagy öröm számomra, hogy immár nyolcadik alkalommal együtt köszönthetjük az új tanévet. Egy tanévnyitó mindig új feladatokat, új célokat és új lehetőségeket jelent. Ugyanakkor alkalom arra is, hogy visszatekintsünk arra az időszakra, honnan indultunk és hová érkeztünk, valamint értékeljük mindazt, amit közösen sikerült felépítenünk és megőriznünk”

– mondta Rostás János, a Mátészalkai Szakképzési Centrum kancellárja.

Csernicskó István, a Rákóczi Egyetem rektora beszédében kiemelte, hogy történelmi időket élünk, hiszen a 21. századot összefoglaló krónikákban helyet kap majd a Covid és a háború leírása.

„Időközben, szerény léptékben ugyan, de mi, kárpátaljai magyarok is írjuk a saját történetünket. Történeti jelentőségű volt például, amikor néhány évvel ezelőtt magyarországi kollégáinkkal, partnereinkkel együttműködve újraindítottuk a magyar nyelvű szakképzést Kárpátalján. És most ismét történelmi eseménynek vagyunk tanúi, hisz ma kerül sor az Egán Ede Szakképzési Centrum, mint önálló, ukrajnai bejegyzésű, magántulajdonú, magyar nyelven oktató szakképző intézmény első tanévnyitó ünnepségére”

– tette hozzá.

A köszöntők után Becske Tibor első évfolyamos, villanyszerelő szakos diák Petőfi Sándor A magyar nép című versét szavalta el.

Ezt következett az első évfolyamos hallgatók fogadalomtétele. A fogadalom szövegét Danku Alex, a Nagydobronyi Tagintézmény pincér szakos diákja olvasta elő, majd Csirpák Zoltán és a tagintézmények vezetői kézfogásukkal hivatalosan is az intézmény hallgatóivá avatták a gólyákat.

A továbbiakban magyarbődi népdalokat adott elő a Tulipán Tanoda beregszászi énekegyüttese, amelynek felkészítő tanára Kovács Erika volt.

Orosz Ildikó, a Rákóczi Egyetem elnöke beszédében Egán Ede személyét idézte fel, aki hitt Kárpátaljában, valamint az itt élő emberek szorgalmában és tehetségében.

„Mi ugyanezzel a hittel nyitjuk meg kapuinkat Beregszászban, Nagydobronyban, Tiszapéterfalván és Visken. Hisszük, hogy jó szakemberekre szükség van és lesz, s hogy önök a szakmájuk minél jobb elsajátítására törekszenek. Bízom benne, hogy ez a tanév mindannyiunk számára növekedés, a megerősítés időszaka lesz”

– zárta köszöntőjét.

Ezt követően a történelmi egyházak képviselői Isten áldását kérték az elsős és felsős hallgatókra, az intézmény tanáraira, munkatársaira és minden jelenlévőre.

Az ünnepség a Szózat eléneklésével zárult.

Kurmay Anita

Kárpátalja.ma

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