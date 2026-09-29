Emléktáblát avattak Zsukovszky Miklós lelkipásztor tiszteletére Dercenben

Emléktáblát avattak Dercenben Zsukovszky Miklós (1970–2025), a Beregi Református Egyházmegye korábbi esperese és a Derceni Egyházi Önkéntes Tűzoltóság alapítója, főparancsnoka tiszteletére.

Az avatásról a Kárpátaljai Református Egyház Facebook-oldalán számoltak be. Mint írják, a megemlékezésen a jelenlévők igefelolvasással, imádsággal és koszorúzással emlékeztek a néhai lelkipásztorra, aki hűséges munkájával szolgálta gyülekezetét és az egész helyi közösséget.

Zsukovszky Miklós lelkipásztori és esperesi feladatai mellett kezdeményezte a Derceni Egyházi Önkéntes Tűzoltóság létrehozását.

„Ez a kezdeményezés nemcsak a közösség fizikai védelmét szolgálta, hanem a felebaráti segítségnyújtás és a felelősségvállalás gyakorlati példájává is vált.”

– áll a bejegyzésben.

Az emléktáblán Jakab apostol levelének 4. fejezetéből származó bibliai idézet olvasható:

„Aki azért tudna jót cselekedni, és nem cselekszik, bűne az annak.” (Jakab 4,17)

Az igeszakasz üzenete azt a szemléletet tükrözi, amely Zsukovszky Miklós szolgálatát jellemezte: a tettekben megnyilvánuló hitet és a közösségért végzett munkát helyezte középpontba.

Az emléktábla a derceni templom falán őrzi a lelkipásztor emlékét.

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