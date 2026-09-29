Épül a vízellátó hálózat Beregszász három utcájában

Megkezdődött a vízellátó hálózat kiépítése a beregszászi Báthy Anna, Muzsalyi és Linner Bertalan utcákban. A munkálatok első üteme a Báthy Anna utcában már elindult, ezt követően pedig a kijelölt további szakaszokon is folytatódik a beruházás – közölte Babják Zoltán polgármester a Facebookon.

Mint fogalmazott, a tervek szerint összesen 671 méter hosszú vízvezetéket építenek ki, amelynek eredményeként

várhatóan 148 fogyasztó csatlakozhat a központi vízellátó rendszerhez.

A megkötött szerződés értelmében a kivitelezőnek 2026. október 31-ig kell befejeznie a projektben előírt építési munkálatokat.

A beruházás Beregszász vízellátási infrastruktúrájának fejlesztését és a központi vízhálózathoz való hozzáférés bővítését szolgálja.

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