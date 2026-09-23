Országos drograzzia: 8 házkutatást tartottak a rendőrök Kárpátalján

„Gentlemen” fedőnevű országos drogellenes akciót szervezett az Ukrán Nemzeti Rendőrség. A razzia második, megyénket is érintő szakaszában a kárpátaljai rendőrök több mint fél kilogramm kannabiszt, 246 tő marihuánát, valamint metamfetamint foglaltak le. A hatóságok nyolc házkutatást tartottak, és hat emberrel szemben közöltek gyanút kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények miatt.

Az Ungvárról, az Ungvári és a Munkácsi járásból, valamint Husztról származó gyanúsítottak 25 és 39 év közöttiek. A nyomozók szerint közülük többen hosszabb időn keresztül kannabiszt termesztettek, majd azt értékesítésre készítették elő.

A házkutatások során 246 tő vadkendert, több mint fél kilogramm kannabiszt, valamint metamfetamint foglaltak le. Emellett három termesztősátrat, a kábítószert tartalmazó növények termesztéséhez használt berendezéseket, mobiltelefonokat, laptopokat és adathordozókat is találtak.

Az akcióban a kábítószer-bűnözés elleni osztály munkatársai mellett Ungvári, Munkácsi és Huszti járási rendőri egységek vettek részt. A műveletet a KORD különleges egység támogatásával hajtották végre.

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