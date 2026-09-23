Zelenszkij: Két halottja és 24 sérültje van a Kijev elleni orosz támadásnak

Jelenleg is zajlik a legutóbbi orosz támadások következményeinek felszámolása Kijevben. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint Oroszország nagy számú drónt indított a főváros ellen, amelyek jelentős része sugárhajtású volt.

Az ukrán elnök közlése szerint a támadásokban két ember életét vesztette, további 24-en pedig megsérültek.

A dróncsapások a polgári és kritikus infrastruktúrát is érintették, többek között gyógyszeripari létesítményeket, benzinkutakat, vasúti infrastruktúrát, távközlési objektumokat és bevásárlóközpontokat.

Volodimir Zelenszkij az ENSZ Közgyűlésén folytatott tárgyalások kapcsán hangsúlyozta, hogy Ukrajna további nemzetközi támogatásért dolgozik, és fontosnak nevezte az Oroszországgal szembeni szankciós nyomás fenntartását. Szerinte a szankcióknak azt kell jelezniük Oroszországnak és az orosz oligarcháknak, hogy a háborút le kell zárni.

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