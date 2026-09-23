Világháborús lövedéket találtak Koncházán

Építési munkálatok közben egy tüzérségi lőszerre bukkantak szeptember 23-án Koncháza (Концово) település nyílt területén. A helyszínen tartózkodók azonnal értesítették a katasztrófavédelmi szolgálatot. Ezt követően a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatának (DSZNSZ) kárpátaljai kirendeltségének tűzszerészei vették át a feladatot.

A szakemberek megállapították, hogy egy 76 milliméteres tüzérségi lövedékről van szó, amely a második világháborúból származik. A robbanótestet a kijelölt helyre szállították, majd megsemmisítették.

A katasztrófavédelem arra figyelmeztet, hogy ha építési vagy földmunkák során, illetve nyílt területen gyanús tárgyat találnak, semmiképpen ne érintsék meg, és haladéktalanul hívják a 101-es segélyhívó számot.

(Fotó: DSZNSZ/Facebook)

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