A magas vércukorszint hétköznapi tünetei

A magas vércukorszint tünetei kezdetben könnyen észrevétlenek maradhatnak, mégis vannak hétköznapi jelek, amelyekre érdemes odafigyelni.

A magas vércukorszint, vagyis a hiperglikémia nem mindig okoz feltűnő tüneteket. Különösen a 2-es típusú cukorbetegség alakulhat ki fokozatosan, így előfordulhat, hogy valaki sokáig nem is sejti: vércukorszintje a kívánatosnál magasabb.

Bár nem minden esetben könnyű felfigyelni rá, bizonyos hétköznapi panaszok azonban figyelmeztető jelek lehetnek, főleg akkor, ha tartósan vagy rendszeresen jelentkeznek. Kattints a galériára, és mutatjuk, mi utalhat magasabb vércukorszintre.

Állandó szomjúságérzet: A szokatlanul erős, gyakori szomjúság a magas vércukorszint egyik jellegzetes tünete lehet. Ha a vérben túl sok glükóz kering, a szervezet igyekszik a felesleget a vizelettel eltávolítani, így szomjúságérzet jelentkezik. Az alkalmi szomjúság persze teljesen normális lehet, főként meleg idő, intenzív testmozgás vagy sós ételek fogyasztása után. Inkább akkor érdemes odafigyelni, ha az érzés tartósan fennáll, és más panaszokkal együtt jelentkezik.

Gyakori vizelés: A gyakoribb vizelési inger – különösen, ha éjszaka is többször fel kell kelni – szintén összefügghet a magas vércukorszinttel. A szervezet ilyenkor a vizeleten keresztül próbál megszabadulni a felesleges glükóztól.

Szokatlan fáradtság: A tartós fáradtság meglehetősen általános tünet, amelynek rengeteg oka lehet, a magas vércukorszint azonban szintén járhat kimerültséggel, gyengeséggel.

Homályos látás: A homályos vagy időnként elmosódott látás ugyancsak előfordulhat magas vércukorszint mellett. A vércukorszint változása ugyanis átmenetileg befolyásolhatja a szem fókuszálását. A visszatérő vagy tartós látászavart azonban nem érdemes automatikusan a vércukorra fogni: ilyen panasz esetén szemészeti és orvosi kivizsgálásra is szükség lehet.

Indokolatlan fogyás: A nem szándékos fogyás szintén figyelmeztető jel lehet, különösen akkor, ha más, a magas vércukorszintre jellemző panaszokkal együtt jelentkezik. Cukorbetegség fennállásakor ugyanis a szervezet nem tudja megfelelően hasznosítani a glükózt, ezért más energiaforrásokhoz, például a zsírraktárakhoz nyúl. A megmagyarázhatatlan fogyást mindenképpen érdemes orvossal kivizsgáltatni, mert számos más, akár súlyos betegség is állhat a hátterében.

Gyakori fertőzések: A magas vércukorszinthez társulhatnak visszatérő fertőzések is. Ilyen lehet például a húgyúti fertőzés, illetve a hüvelyben vagy a lábon jelentkező gombás fertőzés. A nehezebben gyógyuló sebek szintén felhívhatják a figyelmet arra, hogy a vércukorszint nincs megfelelően kontrollálva.

Állandó éhség: Mivel a sejtek nem tudják felvenni a cukrot, tulajdonképpen éheznek, így tartós magas vércukorszint esetén előfordulhat indokolatlanul jelentkező éhség is.

Mikor forduljak orvoshoz?

Ha több felsorolt panasz egyszerre jelentkezik, vagy a tünetek tartósan fennállnak, érdemes háziorvossal egyeztetni és vércukorszint-vizsgálatot kérni. A 2-es típusú cukorbetegség ugyanis akár kevés vagy semmilyen tünettel is jelen lehet, ezért a laborvizsgálatnak fontos szerepe van a felismerésében.

Egyetlen napot sem érdemes várni a vizsgálattal, ha erős szomjúság és gyakori vizelés mellett hányinger, hányás, hasi fájdalom, szokatlanul mély vagy gyors légzés, álmosság, zavartság vagy jellegzetesen gyümölcsös szagú lehelet jelentkezik. Ezek ugyanis a diabéteszes ketoacidózis tünetei is lehetnek, amely életveszélyes, azonnali beavatkozást igénylő állapot.

Forrás: hazipatika.hu

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