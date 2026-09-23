Orosz helikopter repült be a lengyel légtérbe

Egy Mi–8 típusú orosz katonai helikopter szerdán rövid időre berepült a lengyel légtérbe, emiatt felszálltak a lengyel vadászrepülőgépek – közölte a lengyel fegyveres erők műveleti parancsnoksága (DORSZ) az X-en.

A légtérsértésre szerdán 11 óra 8 perckor került sor az orosz exklávé, a Kalinyingrádi körzet határához közeli Braniewo lengyel községtől északra – áll a bejegyzésben.

Az Mi–8-as mintegy 300 méter mélyre repült be Lengyelország légterébe, és 42 másodpercen át maradt ott. A lengyel fegyveres erők rádiólokációs rendszerei figyelték a helikopter repülését, készenlétben voltak a szárazföldi erők is – közölték.

A DORSZ úgy vélte, az incidenssel a lengyel légvédelmet tesztelték.

Kedden Wladyslaw Kosiniak-Kamysz lengyel nemzetvédelmi miniszter a közösségi médiában közölte: a lengyel vadászgépek aznap ismét egy Il–20 típusú orosz felderítő repülőgépet fogtak el a Balti-tenger felett, a lengyel tengerparttól mintegy 40 kilométerre.

„Nem egyedi incidensekről van szó, hanem egy állandó nyomás eleméről”, Oroszország folyamatosan teszteli a NATO keleti szárnyát” – fogalmazott a tárcavezető.

Forrás: MTI

Nyitókép: illusztráció, Getty Images

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