Kigyulladt egy autó Kisdobronyban

Tűz ütött ki egy VAZ–2107 típusú személygépkocsiban Kisdobronyban, az Ungvári járásban. A 46 éves tulajdonos a kapu előtt parkolta le autóját, majd rövid időre bement a házba.

Amikor visszatért, sűrű füstöt látott felszállni a motorháztető alól. A férfi azonnal értesítette a tűzoltókat, és megérkezésükig több helyi lakossal együtt poroltót fogott, hogy a lángokat megfékezze.

A helyszínre a nagydobronyi egység tagjai vonultak ki, és rövid idő alatt eloltották a tüzet.

A tűz elsősorban a motortérben okozott károkat, részben pedig az utastér kárpitját is megrongálta.

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