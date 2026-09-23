Rollerezés közben sérült meg két 13 éves fiú a Rahói járásban
Leesett egy elektromos rollerről és megsérült két 13 éves fiú a Rahói járásban.
A helyszínre riasztott mentősök egyiküknél agyrázkódást és fejsérüléseket, a másik tinédzsernél felületes fejsérülést állapítottak meg.
Ellátásukat követően mindkét sérültet a técsői járási kórházba szállították. Az esetről a rendőrséget is értesítették.
A szaemberek a baleset kapcsán a védősisak használatának fontosságára hívják fel a figyelmet.
Forrás: 103 Zakarpattya
Nyitókép: illusztráció
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