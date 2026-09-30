Autó gázolt el egy kerékpárost Nagyszőlős környékén
Közlekedési baleset történt Nagyszőlős térségében, ahol egy személygépkocsi elgázolt egy kerékpárost. A 30 éves férfi kórházba került.
A kiérkező mentők a kerékpárosnál fejsérülést és lábtörést állapították meg. Ellátását követően kórházba szállították.
A baleset helyszínén a rendőrség munkatársai is intézkedtek.
Forrás: Facebook/103 Zakarpattya
Nyitókép: illusztráció
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