Autó gázolt el egy kerékpárost Nagyszőlős környékén

Marcsák Gergely Közélet

Közlekedési baleset történt Nagyszőlős térségében, ahol egy személygépkocsi elgázolt egy kerékpárost. A 30 éves férfi kórházba került.

A kiérkező mentők a kerékpárosnál fejsérülést és lábtörést állapították meg. Ellátását követően kórházba szállították.

A baleset helyszínén a rendőrség munkatársai is intézkedtek.

Kárpátalja.ma

Forrás: Facebook/103 Zakarpattya

Nyitókép: illusztráció

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