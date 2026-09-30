Teherautó tarolt le négy személyautót Técső közelében

Halálos közúti baleset történt Técső bejáratánál, ahol egy teherautó négy személyautóval ütközött szerda délután – számolt be róla a kárpátaljai rendőrség sajtószolgálata szeptember 30-án.

A rendőrség előzetes információi szerint a teherautó 48 éves sofőrje nem választott megfelelő sebességet és követési távolságot, ezért nekiütközött az előtte álló VAZ személyautónak. A teherautó ezt követően nekiütközött egy Volkswagennek, egy Hondának és egy Fordnak is.

A VAZ 55 éves vezetője a helyszínen életét vesztette. A Honda két utasa, egy 67 és egy 54 éves személy megsérült, őket kórházba szállították. A többi járműben utazó személy nem szenvedett jelentős sérülést.

A járművezetőket alkoholtesztnek vetették alá, mindannyian józanok voltak.

A rendőrség büntetőeljárást indított az ukrán büntető törvénykönyv 286. cikkének 2. része alapján. A hatóságok jelenleg a teherautó sofőrjének őrizetbe vételéről döntenek. A nyomozás folytatódik.

Kárpátalja.ma

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →