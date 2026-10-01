Megállapodás született az Európai Bizottság és Ukrajna között

Az Európai Bizottság és Ukrajna összehangolt erőfeszítésekkel azonosította azokat a forrásokat, amelyekből fedezhetők Ukrajna 2026-os költségvetési és védelmi szükségletei – közölte csütörtökön az Európai Bizottság és Ukrajna közös nyilatkozatban.

A közlemény szerint a felek megerősítették azokat a lépéseket is, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a forrásokat időben rendelkezésre bocsássák.

A jövő évre vonatkozóan megállapodtak abban, hogy – a meghatározott feltételek teljesülése esetén – továbblépnek az Ukrajnának nyújtandó támogatási hitel keretében biztosítandó 45 milliárd euró folyósításával. A felek egyúttal megkezdik a további költségvetési és védelmi finanszírozási igények felmérését is.

A felek egyetértettek abban is, hogy más partnereknek ugyancsak teljesíteniük kell pénzügyi kötelezettségvállalásaikat, és az Ukrajna előtt álló jelentős kihívásokra tekintettel fokozniuk kell erőfeszítéseiket.

A felek továbbá megállapodtak arról is, hogy a jövőben havonta egyeztetnek közös erőfeszítéseik összehangolása érdekében.

Forrás: MTI

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