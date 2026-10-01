Az orosz erők csapást mértek a kijevi nukleáris kutatóintézetre

Az orosz erők drónnal támadták meg szerda este a kijevi nukleáris kutatóintézetet, a kutatóreaktor nem sérült meg – közölte az ukrán állami nukleáris szabályozási felügyelet honlapján csütörtökön.

A közlemény szerint a támadás következtében keletkezett tüzet gyorsan eloltották. Hangsúlyozták, hogy a reaktor és a biztonság szempontjából fontos rendszerek nem sérültek meg. A sugárzási háttérben nem észleltek változást, annak értékei a természetes háttérsugárzás tartományán belül maradtak, és nem változtak.

A kockázatok csökkentése érdekében a reaktor 2022 februárja óta leállított állapotban van, az aktív zónából pedig az összes fűtőelemet eltávolították. Üzemeltetése a biztonság szempontjából fontos rendszerek előírás szerinti karbantartására korlátozódik – tették hozzá.

„A reaktort neutronforrásként használják az atomfizika területén végzett alap- és alkalmazott kutatásokhoz. A pilóta nélküli légi eszközzel a nukleáris kutatóintézet területe ellen végrehajtott támadás tehát egy kizárólag tudományos és kutatási célokat szolgáló, békés célú nukleáris létesítmény elleni támadás, egyben Oroszország újabb cinikus megnyilvánulása, amellyel semmibe veszi a nukleáris és sugárbiztonság nemzetközileg elismert elveit és normáit, valamint a cselekmény háborús bűncselekménynek minősül” – hangsúlyozta a nukleáris felügyelet.

Forrás: MTI

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