Több ezer fejlesztő foglalkozás egy év alatt

Több mint tíz éve segíti a gyermekek fejlődését a Beregszászi Járási Máltai Szeretetszolgálat Gyermekfejlesztő Központja. A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásának köszönhetően ingyenesen biztosítunk különböző fejlesztési lehetőségeket a gyermekek és családjaik számára. A központ szakmai munkája az elmúlt években folyamatosan fejlődött és bővült, ennek eredményeként évente közel 5000 fejlesztő és szakmai alkalom valósul meg, lehetőséget teremtve arra, hogy minél több gyermek részesülhessen a számára szükséges fejlesztésben.

A Gyermekfejlesztő Központ 2014-ben kezdte meg működését. Az azóta eltelt több mint tíz évben folyamatosan bővült az elérhető fejlesztési lehetőségek köre, miközben egyre több család számára vált hozzáférhetővé a gyermekek egyéni szükségleteihez igazodó szakmai segítség.

A központban éves szinten közel 5000 fejlesztő és szakmai alkalom valósul meg.

Ebből mintegy 2500 alkalmat az ILF neurofeedback tréningek, 700 alkalmat a gyógymasszázs, további 1000 alkalmat pedig a mozgásfejlesztő és beszédindító mozgásfejlesztő foglalkozások tesznek ki. Emellett évente megközelítőleg 150 gyógytorna és 250 BEMER-terápiás foglalkozás valósul meg. A központ szakmai munkájának fontos részét képezik továbbá a logopédiai foglalkozások és az állapotfelmérések, amelyek segítenek feltérképezni a gyermekek egyéni szükségleteit és meghatározni a megfelelő fejlesztési irányokat.

A számok mögött azonban gyermekek és családok mindennapjai, erőfeszítései és eredményei állnak. Egy-egy fejlesztő alkalom újabb lépést jelenthet a fejlődésben: egy biztosabb mozdulatot, előrelépést a beszédben vagy a figyelemben, egy új képesség elsajátítását, illetve olyan sikerélményt, amely hozzájárul a gyermek önbizalmának és önállóságának erősödéséhez.

A központban hetente több mint 50 gyermek vesz részt különböző fejlesztéseken, miközben a szakemberek a családok támogatására és tájékoztatására is kiemelt figyelmet fordítanak.

A Gyermekfejlesztő Központban számos fejlesztési lehetőség érhető el, többek között neurofeedback tréning, beszédindító mozgásfejlesztés, mozgásfejlesztés, logopédia, gyógytorna, gyógymasszázs, kognitív fejlesztés és BEMER-terápia. A különböző szakmai területek egymást kiegészítve járulnak hozzá ahhoz, hogy minden gyermek az egyéni szükségleteinek megfelelő fejlesztésben részesülhessen.

A központ egyik különlegessége a neurofeedback tréning, amely Kárpátalján kizárólag a Beregszászi Járási Máltai Szeretetszolgálatnál érhető el.

Különösen fontos számunkra, hogy a fejlesztési lehetőségeket a családok térítésmentesen vehetik igénybe, így minél több gyermek számára válhat elérhetővé a rendszeres és személyre szabott fejlesztés. Célunk, hogy minden hozzánk érkező gyermek megkapja azt a figyelmet, támogatást és szakmai segítséget, amelyre a fejlődéséhez szüksége van.

A helyben elérhető szakmai segítség Kárpátalján különösen nagy jelentőséggel bír. A családok saját közösségükben vehetik igénybe a gyermekük számára szükséges fejlesztéseket, így nem kell ezekért rendszeresen távolabbi városokba vagy akár külföldre utazniuk. A központ működése ezáltal nemcsak a gyermekek fejlődéséhez járul hozzá, hanem a családok szülőföldön való boldogulását is segíti.

A 2025-ös év fontos mérföldkő volt a szeretetszolgálat életében, hiszen ekkor ünnepelte fennállásának 10. évfordulóját.

A jubileumhoz kapcsolódóan a gyermekfejlesztő részleg környezete is megújult: korszerűbb, gyermekbarát terek jöttek létre, amelyek új bútorokkal, játékokkal és fejlesztőeszközökkel gazdagodtak. A megújulás egyben azt is jelzi, hogy a Beregszászi Járási Máltai Szeretetszolgálat hosszú távon kívánja biztosítani a gyermekek fejlődéséhez szükséges szakmai és tárgyi feltételeket.

A több mint tízéves szakmai tapasztalat és a családok részéről folyamatosan jelentkező igény további fejlődésre ösztönzi a központot.

A jövőbeni tervek között szerepel egy lelkigondozói központ létrehozása, amely lehetőséget teremtene a szakmai tevékenységek további bővítésére, új terápiás lehetőségek bevezetésére, valamint pszichológiai és mentálhigiénés segítségnyújtás biztosítására.

A cél, hogy a gyermekek mellett a szülők és a családok is egyre szélesebb körű, komplex segítséget kaphassanak.

A Gyermekfejlesztő Központ működéséhez és fejlődéséhez jelentős segítséget nyújt a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatása. Ennek köszönhetően a gyermekek és családjaik térítésmentesen, magas szakmai színvonalon vehetik igénybe a különböző fejlesztési lehetőségeket. A támogatás nélkül mindez nem valósulhatna meg ilyen széles körben és ilyen magas szakmai színvonalon. Hálásak vagyunk azért, hogy segítségükkel évről évre egyre több gyermek számára biztosíthatjuk a fejlődéshez szükséges szakmai támogatást és lehetőségeket.

A Gyermekfejlesztő Központ az elmúlt több mint tíz évben folyamatosan fejlődött, és a jövőben is arra törekszik, hogy minél több gyermek és család számára biztosítson helyben elérhető, magas színvonalú szakmai segítséget. A meglévő fejlesztési lehetőségek mellett célunk a szakmai munka további bővítése, új fejlesztési formák bevezetése, valamint a pszichológiai és mentálhigiénés támogatás erősítése. Mindezzel olyan biztos szakmai hátteret szeretnénk nyújtani a Kárpátalján élő családok számára, amelyre hosszú távon is számíthatnak.

Köszönjük a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatását, amely lehetővé teszi, hogy Kárpátalján továbbra is szakértő segítséget nyújthassunk a gyermekek fejlődéséhez és családjaik megerősítéséhez.

Horváth Gabriella

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