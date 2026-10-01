Orosz dróntalálat érte Kijev egyik legnagyobb hídját

Két drón csapódott be október 1-jén a kijevi Déli (Pivdennij) híd tartószerkezete közelében – közölte Vitalij Klicsko, Kijev polgármestere. A történtek miatt ideiglenesen leállították a hídon áthaladó közlekedést.

A szakemberek jelenleg vizsgálják a híd állapotát. A közlekedési korlátozás addig marad érvényben, amíg fel nem mérik a becsapódások okozta esetleges károkat.

Sajtóbeszámolók szerint a támadás idején egy metrószerelbény haladt át a hídon. Az utasok robbanást és villanásokat észleltek, majd füst és hamu jelent meg a szerelvényben. Egyes beszámolók szerint az ablakok is betörtek. A jármű végül eljutott a Vidubicsi állomásig, ahol az utasokat leszállították.

Személyi sérülésről egyelőre nem érkezett jelentés.

Kárpátalja.ma

Forrás: 24tv.ua

Nyitókép: Facebook/Галина Кузнецова

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