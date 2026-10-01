EBRD-hitelből vásárolhat új metrószerelvényeket Kijev

Új, korszerű metrószerelvények beszerzésére 150 millió euró hitelt nyújt Kijevnek az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD).

A közép- és kelet-európai térség átalakulásának finanszírozására 1991-ben alapított londoni pénzintézet szerdai tájékoztatása szerint az ukrán főváros metróhálózatának üzemeltetője a hitelből az energiatakarékos új szerelvények mellett alkatrészeket és szerszámokat, valamint karbantartási és diagnosztikai berendezéseket is vásárolhat.

Az EBRD-hitelre a spanyol kormány részgaranciát vállalt.

A bank ismertetése szerint az új szerelvények a jelenlegi elavult gördülőállományhoz képest 25 százalékkal kevesebb energiát fogyasztanak.

Az EBRD – Ukrajna legnagyobb intézményi befektetője – kiemeli, hogy a kijevi metróhálózat állomásai átmeneti óvóhelyként is szolgálnak a várost érő rakéta- és dróntámadások idején.

A megbízhatóan működő metrórendszer fenntartása kritikus jelentőségű a kijevi lakosság és az otthonukból kényszerűen távozók számára, valamint a város gazdaságának működőképessége szempontjából is a háborús időszakban – fogalmaz szerdai londoni tájékoztatásában az EBRD.

Az ismertetés szerint megközelítette a 11 milliárd eurót a háború kitörése óta Ukrajnának nyújtott EBRD-finanszírozások értéke, és ezek a folyósítások elsősorban az energia- és az élelmiszerellátási biztonság, a létfontosságú infrastruktúra, a kereskedelem és a magánszektor erősítését szolgálják.

Az EBRD kormányzótanácsa 2023 decemberében hagyta jóvá az igazgatóság által az ukrajnai támogatási programok folytatására kért 4 milliárd eurós tőkeemelést, amellyel az EBRD befizetett alaptőkéje 34 milliárd euróra emelkedett.

A bank erről szóló legutóbbi tájékoztatása szerint a részvényesek a tőkeemelés csaknem 95 százalékát lejegyezték, és a tranzakcióban a hét vezető ipari hatalom alkotta csoport (G7), az Európai Unió és az Európai Beruházási Bank (EIB) összes EBRD-részvényese, valamint a többi részvényes „elsöprő többsége” részt vett.

Forrás: MTI

Nyitókép: Getty Images

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