Civil áldozatai vannak az éjszakai orosz dróncsapásoknak Ukrajnában

Az eddigi adatok szerint Odesszában legalább egy ember megsebesült, Mikolajiv megyében pedig egy halálos áldozata van a csütörtökre virradóra és reggel végrehajtott orosz dróntámadásoknak, Kijevben és Szumiban is károk keletkeztek, és többen megsebesültek – jelentették az illetékes ukrán hatóságok.

Odesszában egy irodaépületet ért orosz dróntalálat, egy ember megsebesült – közölte Oleh Kiper megyei katonai kormányzó a Telegramon. Szerhij Liszak, a fekete-tengeri város katonai közigazgatásának elnöke infrastrukturális objektumokban keletkezett károkról számolt be a közösségi médiában.

Mikolajiv megyét csütörtökön reggel érte dróntámadás, a Vesznyanszkij kistérségben egy 50 éves férfi meghalt – tudatta Heorhij Resetyilov megbízott katonai kormányzó a Telegram-csatornáján.

Az állami katasztrófavédelmi szolgálat és Vitalij Klicsko, Kijev polgármestere arról számolt be, hogy az ukrán főváros három kerületében több lakóház és egyéb épület megrongálódott, egy ember megsebesült.

Az orosz csapatok csütörtökre virradóra irányított légibombával támadták Szumi családi házas lakónegyedét, az előzetes információk szerint két ember megsebesült a csapásban, hat épület megrongálódott – tette közzé Szerhij Krivosejenko, a városi katonai közigazgatás vezetője a Telegramon.

A légierő parancsnokságának jelentése szerint az orosz hadsereg 107 csapásmérő és álcadrónt vetett be ukrajnai célpontok ellen csütörtökre virradóra. Az előzetes adatok szerint a légvédelemnek 87 drónt sikerült megsemmisítenie. Tizenegy helyszínen találatokat rögzítettek, négy esetben pedig roncsok lezuhanását észlelték.

Forrás: MTI

Nyitókép: Facebook/DSZNSZ

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