Naponta ennyi szőlőt lenne szabad megenni

A szőlő az ősz egyik legnépszerűbb gyümölcse, ám édes íze miatt könnyű túlzásba vinni a fogyasztását. Mutatjuk, mekkora napi adag számít ideálisnak, és kiknek érdemes különösen odafigyelniük a mennyiségre.

Bár nincs hivatalosan meghatározott felső határ arra vonatkozóan, hogy naponta legfeljebb hány szem szőlőt lehet megenni, a szakértők szerint jó iránymutatás lehet körülbelül egy csészényi adag, ami nagyjából 20-25 szem, azaz mintegy 150 gramm szőlőnek felel meg. Ez az ajánlás a napi teljes gyümölcsbevitel figyelembevételével értelmezendő, nem pedig szigorú korlátként – írja a Well&Fit.

A szőlő hatása a szervezetre

A szőlő tápláló gyümölcs, hiszen jelentős részben vízből áll, emellett káliumot és különféle növényi hatóanyagokat is tartalmaz. Ugyanakkor természetes cukortartalma viszonylag magas: egy hozzávetőleg 150 grammos adagban körülbelül 23 gramm cukor található. Emiatt könnyű észrevétlenül nagy mennyiséget elfogyasztani belőle, különösen nassolás közben, amikor egy nagyobb tál vagy egy egész fürt akár több adag gyümölcsnek is megfelelhet.

Cukorbetegek, inzulinrezisztenciával élők vagy szénhidrátbevitelüket tudatosan szabályozók számára az ideális adag egyénenként eltérhet, ezért esetükben érdemes orvos vagy dietetikus tanácsát követni. Ugyanakkor a szőlőt magasabb cukortartalma miatt sem szükséges kiiktatni az étrendből. A mértékletesség érdekében célszerű előre kimérni az adagot egy kisebb tálba, így könnyebben tartható a napi ajánlott mennyiség, miközben továbbra is élvezhetjük a gyümölcs jótékony hatásait és ízét.

Forrás: hazipatika.com

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