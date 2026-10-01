Tűz ütött ki a börvingesi hulladéklerakón

Tűz ütött ki csütörtökön az ungvári járási Börvingesen (Barvinok) található szilárdhulladék-lerakón. A katasztrófavédőkhöz kijevi idő szerint 11 óra 34 perckor érkezett bejelentés a Liszna utcai hulladéklerakóból.

Az előzetes információk szerint a telepen a frissen beszállított hulladék kapott lángra. A tűz mintegy 400 négyzetméteres területre terjedt ki.

A lángok megfékezésén ungvári, csapi és perecsenyi tűzoltók dolgoznak. Az oltási munkálatok jelenleg is zajlanak, a helyzetet a katasztrófavédelem ellenőrzése alatt tartja.

Kárpátalja.ma

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