Egész éjjel dolgoztak a tűzoltók a börvingesi szeméttelepen

Ismét lángra kapott az ungvári járási Börvingesen (Barvinok) található szilárdhulladék-lerakó. A tűzesetről július 3-án, kijevi idő szerint 17:45-kor érkezett bejelentés a katasztrófavédelemhez.

A helyszínre elsőként az ungvári tűzoltók érkeztek, azonban a gyorsan terjedő lángok és a tűz kiterjedése miatt további egységeket is riasztottak Csapról és Perecsenyből. Az oltásban összesen húsz tűzoltó, öt tűzoltóautó, valamint a folyamatos vízellátást biztosító három kommunális jármű vett részt.

A tüzet még csütörtök este, 22:20-kor sikerült körülhatárolni mintegy 500 négyzetméteres területen, a teljes oltást pedig szombat reggel 7:17-kor fejezték be.

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint az ilyen hulladéklerakókon keletkező tüzek felszámolása különösen nehéz feladat, mivel a mélyebb rétegekben hosszú ideig izzó hulladék jelentősen megnehezíti az oltást. A tűz keletkezésének okát és a károk mértékét a vizsgálat lezárását követően állapítják meg.

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