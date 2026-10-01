Felsőveresmarti katona esett el a háborúban
Újabb fájdalmas veszteség érte a Beregszászi járást: életét vesztette az orosz–ukrán háborúban Vaszil Kozjma, a Nagyszőlősi kistérséghez tartozó Felsőveresmart (Velika Kopanya) szülötte.
Vaszil Kozjma 1996. június 30-án született. A 30 éves szakaszvezető 2026. szeptember 22-én, harci feladat teljesítése közben hunyt el a Harkiv megyei Dubivka közelében.
A Beregszászi Járási Katonai Adminisztráció őszinte részvétét fejezi ki az elhunyt katona családjának, hozzátartozóinak és bajtársainak.
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