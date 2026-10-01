Életfogytiglani börtönre ítélték Irina Farion gyilkosát

Életfogytiglani szabadságvesztésre ítélte a lembergi Sevcsenkivszkij Kerületi Bíróság Vjacseszlav Zincsenkót Irina Farion nyelvész és közéleti szereplő meggyilkolása miatt. Az ítéletet október 1-jén hirdették ki.

A 20 éves, Dnyipróban élő Zincsenkót szándékos emberöléssel, valamint illegális lőfegyverhasználattal vádolták. A bíróság bűnösnek találta, és életfogytiglani szabadságvesztést szabott ki rá.

Irina Fariont 2024. július 19-én Lvivben, a Masaryk utcában, lakóhelye közelében lőtték fejbe. A nő a kórházban belehalt sérüléseibe. A rendőrség július 25-én Dnyipróban vette őrizetbe a gyilkosság gyanúsítottját.

A nyomozás szerint Zincsenkó korábban olyan internetes csoportok tagja volt, amelyek erőszakot, kegyetlenséget, valamint faji, nemzeti és vallási intoleranciát hirdettek. A hatóságok szerint 2024-ben egy orosz neonáci szervezethez kapcsolódó csoporthoz is csatlakozott.

A nyomozók állítása szerint Farion ukrán nyelv és kultúra védelmével kapcsolatos közéleti tevékenysége miatt alakult ki benne ellenszenv az áldozattal szemben.

A hatóságok szerint Zincsenkó előzetesen felkészült a bűncselekményre: információkat gyűjtött Farion lakóhelyéről és munkahelyéről, figyelte őt, kidolgozta a gyilkosság tervét, majd lőfegyvert szerzett.

A vádiratot 2024 decemberében nyújtották be a bíróságra. Az ügyben több mint 80 tárgyalást tartottak, az iratanyag pedig mintegy 30 kötetből állt. A bíróság szeptember 17-én vonult vissza tanácskozásra az ítélet meghozatala előtt.

Az ítélet szerint Zincsenkó életfogytiglani szabadságvesztést kapott. A bíróság emellett részben helyt adott Farion lánya, Szofija Oszoba polgári jogi keresetének, és 5 millió hrivnya kártérítést ítélt meg számára.

Kárpátalja.ma

Forrás: Facebook/Ukrán Nemzeti Rendőrség

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