Mennyibe kerül egy csésze kávé Kárpátalján?

Jelentősen drágult a kávé Kárpátalján az elmúlt időszakban. 2026 szeptemberében egy csésze eszpresszó átlagosan 45 hrivnyába került a megyében, ami 5 hrivnyával több a 2025 decemberében mért 40 hrivnyás átlagárnál.

Ez mintegy 12,5 százalékos drágulást jelent kilenc hónap alatt.

Egyes megyékben ugyanakkor a kárpátaljainál is magasabb árakkal számolhatnak a kávéfogyasztók. A szomszédos Lemberg vagy Odessza megyében 52 hrivnyát kérnek átlagosan egy eszpresszóért vagy americanóért. Voliny megyében 48, Dnyipropetrovszk és Donyeck megyében pedig 47 hrivnya az átlagár.

Kárpátalján és Mikolajiv megyében egyaránt 45 hrivnya az átlagos ár, míg Ivano-Frankivszk megyében 44 hrivnyába kerül egy csésze fekete.

A legalacsonyabb átlagárat Zaporizzsja és Kirovohrad megyében mérték, ahol 35 hrivnyáért lehet kávét vásárolni.

Kárpátalján tehát egyre többe kerül a sokak által kedvelt ital, bár a megye továbbra is az ország középmezőnyében helyezkedik el az árak tekintetében.

Kárpátalja.ma

Forrás: goloskarpat.info

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