Beregújfalui születésű katona halálhírét erősítették meg
Csaknem két év után erősítették meg Smer Olekszandr, beregújfalui születésű ukrán katona halálát – közölte a Nagyberegi kistérség október 1-jén.
A tájékoztatás szerint a védő az elmúlt 15 évben családjával Csernyihiv megyében, Noszivka környékén élt. A Donbászban zajló harcokban is részt vett.
A katonát felesége és kislányai gyászolják.
Őszinte részvétünk a hozzátartozóknak.
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