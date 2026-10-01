Beregújfalui születésű katona halálhírét erősítették meg

Nagy Nikolett Háború

Csaknem két év után erősítették meg Smer Olekszandr, beregújfalui születésű ukrán katona halálát – közölte a Nagyberegi kistérség október 1-jén.

A tájékoztatás szerint a védő az elmúlt 15 évben családjával Csernyihiv megyében, Noszivka környékén élt. A Donbászban zajló harcokban is részt vett.

A katonát felesége és kislányai gyászolják.

Őszinte részvétünk a hozzátartozóknak.

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