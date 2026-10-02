Újabb elesett katonáját gyászolja a Nagyszőlősi kistérség

A Nagyszőlősi Városi Tanács Facebook-oldalán közzétett bejegyzés szerint hivatalosan is megerősítést nyert, hogy az orosz–ukrán háborúban életét vesztette Mihajlo Sztaroszta, Fakóbükk (Bukove) lakosa.

Az 1984-ben született férfi 2025. március 9-én esett el a Kurszki terület Cserkaszka Konopelka településének közelében.

A Nagyszőlősi Városi Tanács és a végrehajtó bizottság őszinte részvétét fejezi ki az elhunyt hozzátartozóinak és bajtársainak.

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