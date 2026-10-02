Orbán Anita: októberben dönthet az ukrán parlament a kisebbségek oktatási jogairól

Várhatóan októberben dönt az ukrán parlament a nemzeti kisebbségek jogait érintő törvényjavaslatról – közölte Orbán Anita, Magyarország külügyminisztere péntek reggel. A tárcavezető a Facebookon arról írt, hogy Ukrajna miniszterelnök-helyettese, Vszevolod Csencov személyesen tájékoztatta: a törvényjavaslat a Legfelsőbb Tanács elé került.

A külügyminiszter közölte, üdvözölik ezt a lépést, amelyet az elmúlt hetekben folytatott kétoldalú magyar–ukrán szakmai egyeztetések és a kárpátaljai magyar közösség képviselőivel folytatott konzultációk előztek meg.

A tervezet elfogadása megerősítheti a magyar anyanyelvi oktatás és az oktatási intézményhálózat jogi garanciáit – rögzítette.

Orbán Anita azt írta, Magyarország továbbra is a párbeszédben és a kárpátaljai magyar közösség mindennapjaiban is érzékelhető eredményekben érdekelt. A tárcavezető köszönetet mondott valamennyi – magyar és ukrán – szakembernek az elmúlt hetek konstruktív, előremutató és hozzáértő munkájáért.

Orbán Anita június 4-én tájékoztatott arról, fontos előrelépést értek el a kárpátaljai magyar közösség jogainak ügyében; szakértői egyeztetések után Ukrajna átfogó vállalásokat tett a magyar kisebbség oktatási, nyelvhasználati, kulturális és politikai jogainak rendezésére.

Kifejtette:

a megállapodás értelmében újra megerősödhet a magyar nyelvű oktatás, szabadabban lesz használható a magyar nyelv az iskolai életben, az adminisztrációban, az érettségi és felvételi vizsgákon, valamint a közösségi és politikai élet több területén is.

Hozzátette, különösen fontos, hogy az Európai Unió is rögzíti, Ukrajnának a kisebbségi cselekvési tervét összhangba kell hoznia a magyar-ukrán tárgyalások eredményeivel, a végrehajtást pedig a csatlakozási folyamat során folyamatosan ellenőrizni kell.

A törvényjavaslat csütörtöki benyújtását Magyar Péter miniszterelnök is üdvözölte.

Az MTI cikke nyomán

Nyitókép: Papajcsik Péter / Index

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