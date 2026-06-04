Orbán Anita: Fontos előrelépés a kárpátaljai magyar közösség jogainak ügyében

Fontos előrelépést értek el a kárpátaljai magyar közösség jogainak ügyében – közölte Orbán Anita külügyminiszter csütörtöki Facebook-bejegyzésében.

A tárcavezető kiemelte: az elmúlt hetek intenzív magyar-ukrán szakértői egyeztetései után Ukrajna átfogó vállalásokat tett a magyar kisebbség oktatási, nyelvhasználati, kulturális és politikai jogainak rendezésére.

Kifejtette:

a megállapodás értelmében újra megerősödhet a magyar nyelvű oktatás, szabadabban lesz használható a magyar nyelv az iskolai életben, az adminisztrációban, az érettségi és felvételi vizsgákon, valamint a közösségi és politikai élet több területén is.

Kitért rá: különösen fontos, hogy az Európai Unió is rögzíti, Ukrajnának a kisebbségi cselekvési tervét összhangba kell hoznia a magyar–ukrán tárgyalások eredményeivel, a végrehajtást pedig a csatlakozási folyamat során folyamatosan ellenőrizni kell.

Orbán Anita hangsúlyozta: Ukrajna európai útja csak akkor lehet hiteles, ha közben maradéktalanul biztosítja a területén élő nemzeti kisebbségek, köztük a kárpátaljai magyarok jogait.

Ez a megállapodás a párbeszéd, a következetes érdekérvényesítés és a kárpátaljai magyar közösség bevonásával végzett szakmai munka eredménye – mutatott rá a magyar diplomácia vezetője.

Forrás: hirado.hu

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