Közlekedési baleset történt az Ungvári járásban

Három ember sérült meg abban a közúti balesetben, amely kedden reggel történt Perecsenyben, az Ungvári utcában – közölte a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatának (DSZNSZ) kárpátaljai kirendeltsége a Facebook-oldalán.

A DSZNSZ tájékoztatása szerint a balesetben egy Škoda Octavia és egy Chevrolet Aveo márkájú személyautó ütközött össze.

A baleset következtében a Chevrolet 61 éves sofőrje a jármű roncsai közé szorult, és önerőből nem tudott kiszállni. A perecsenyi tűzoltók hidraulikus feszítővágó segítségével szabadították ki.

Megsérült a Chevrolet egyik utasa, valamint a Škodát vezető nő is. Mindhárom sérültet az Ungvári Városi Multidiszciplináris Klinikai Kórházba szállították.

A mentést követően a tűzoltók eltávolították az úttestre került üzem- és kenőanyagokat, összegyűjtötték a járművek törmelékeit, majd helyreállították a biztonságos közlekedés feltételeit.

A baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja.

Kárpátalja.ma

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →