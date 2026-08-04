Kezdetét vette a II. ZeneVarázslat klasszikus zenei tábor Beregszászban

Ünnepélyes megnyitóval vette kezdetét augusztus 3-án Beregszászban a II. ZeneVarázslat klasszikus zenei tábor. A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány által szervezett program immár nyolcadik éve kínál szakmai fejlődési lehetőséget a kárpátaljai fiatal zongoristák és pedagógusaik számára, miközben a klasszikus zene szeretetére, a közösség erejére és az emberi kapcsolatok fontosságára is felhívja a figyelmet.

A rendezvénynek a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem adott otthont, ahol elsőként dr. Váradi Natália, a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány igazgatója köszöntötte a jelenlévőket. Elmondta, hogy a ZeneVarázslat képzés és hangversenysorozat 2019-ben indult útjára Kárpátalján dr. Várnagy Andrea Magyarország Érdemes Művésze, Liszt Ferenc- és Budapest Márka-díjas zongoraművész szakmai vezetésével.

Az elmúlt évek során a program Kárpátalja egyik meghatározó klasszikus zenei tehetséggondozó kezdeményezésévé vált. Az eddigi nyolc évfolyamon 97 kárpátaljai fiatal zongorista és 26 zongoratanár vett részt, akik kilenc művészeti intézményt képviseltek. A képzésnek köszönhetően számos hangversenyen és nyilvános fellépésen mutathatták be tudásukat a résztvevők.

Az igazgató ismertette az idei évfolyam adatait is. A programra összesen 62 fiatal jelentkezett Kárpátalja 23 településéről, 12 művészeti iskola képviseletében. Közülük 43 növendék nyert felvételt, akik 14 felkészítő tanárral együtt vesznek részt a képzésben. A ZeneVarázslat program hagyományaihoz híven idén is hibrid formában valósul meg.

A résztvevőket Balogh György, Magyarország Beregszászi Konzulátusának konzulja is köszöntötte. Beszédében hangsúlyozta, hogy a zene az emberiség egyetemes nyelve, amelyet mindenki megért, függetlenül attól, milyen nyelvet beszél vagy honnan érkezik. Mint fogalmazott, a zene a „legtisztább fehér mágia”, amely képes összekötni az embereket, inspirációt adni és maradandó értékeket közvetíteni.

A konzul szerint a művészet igazi ereje abban rejlik, hogy nemcsak előadóit, hanem hallgatóit is formálja. Arra biztatta a fiatalokat, hogy bátran mutassák meg tehetségüket, osszák meg a zenén keresztül mindazt a szépséget és értéket, amelyet magukban hordoznak.

Csernicskó István, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem rektora örömét fejezte ki, hogy az intézmény ismét otthont adhat a rangos zenei rendezvénynek. Mint mondta, rendszeres koncertlátogatóként több alkalommal is részt vett már a ZeneVarázslat eseményein, és megtapasztalhatta azt a különleges közösségi légkört, amely a programot jellemzi.

Kiemelte, hogy az egyetem számára megtiszteltetés támogatni az olyan kezdeményezéseket, amelyek nemcsak a fiatal tehetségek fejlődését szolgálják, hanem közösséget is építenek. A rektor sok sikert kívánt a tábor résztvevőinek az előttük álló hét szakmai munkájához.

A megnyitó egyik legszemélyesebb hangvételű beszédét dr. Várnagy Andrea mondta el. A zongoraművész a barátság, az összetartozás és az emberi kapcsolatok fontosságáról beszélt.

Mint fogalmazott, a mai világban egyre több fal épül az emberek közé, a zene azonban képes lebontani ezeket az akadályokat. Megnyitja a szíveket, közelebb hozza egymáshoz az embereket, és lehetőséget teremt arra, hogy a résztvevők ne csak zenészként, hanem emberként is gazdagodjanak.

– A ZeneVarázslat nem csupán egy képzés vagy egy tábor. Egy olyan közösség, ahol tanárok, művészek és növendékek együtt gondolkodnak, együtt fejlődnek és együtt keresik az utat a zene világában – hangsúlyozta.

Beszédében köszönetet mondott a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány munkatársainak, akik évek óta elkötelezetten dolgoznak a program sikeréért. Külön kiemelte azt az összefogást és bizalmat, amelynek köszönhetően a ZeneVarázslat mára valódi közösséggé vált Kárpátalján.

A művész arra biztatta a fiatalokat, hogy ne féljenek hibázni, merjenek kérdezni, tanulni és fejlődni. Hangsúlyozta, hogy a tábor nem a versengésről, hanem az élményekről, a közös muzsikálás öröméről és a tehetségek kibontakoztatásáról szól.

A tábor ideje alatt a résztvevőkre intenzív szakmai munka és gazdag kulturális program vár. A nyitónapon dr. Várnagy Andrea és dr. Eckhardt Gábor Liszt Ferenc arcai címmel tartott közös előadást és koncertet.

A hét folyamán Gubinecz Ákos interaktív hangszerbemutatóval és előadással érkezik, amelyet 11 fiatal zenész koncertje követ. Augusztus 6-án Somogyi Péter hegedűművész ad hangversenyt Johann Sebastian Bach D-moll partitája című művével, majd ismét a tábor növendékei lépnek színpadra.

A II. ZeneVarázslat klasszikus zenei tábor augusztus 7-én gálakoncerttel zárul, amelyen 17 fiatal mutatja be tudását a közönségnek.

A szervezők reményei szerint a résztvevők nemcsak új szakmai tapasztalatokkal, hanem életre szóló élményekkel, barátságokkal és megerősödött közösségi kapcsolatokkal térnek majd haza. Ahogy a megnyitón többször is elhangzott: a zene nem csupán művészet, hanem olyan nyelv, amely képes összekötni az embereket, és hidat építeni közöttük.

Kárpátalja.ma

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