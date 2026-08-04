Ezek voltak a legnépszerűbb egyetemi szakok Ukrajnában 2026-ban

Az ukrajnai felvételizők 2026-ban is elsősorban a menedzsment, a pszichológia és a filológia szakokat választották, ugyanakkor jelentősen nőtt az érdeklődés az informatikai, kiberbiztonsági és mérnöki képzések iránt. Az Oktatási és Tudományos Minisztérium szerint ez kedvező tendencia, mivel ezekre a szakemberekre az ország gazdaságának fejlesztéséhez és újjáépítéséhez is nagy szükség lesz.

Mikola Trofimenko oktatási miniszterhelyettes tájékoztatása szerint a 2026-os felvételi kampány során 28 százalékkal több jelentkezést nyújtottak be, mint egy évvel korábban. Mindez annak ellenére történt, hogy idén egy jelentkező legfeljebb tíz felsőoktatási intézménybe jelentkezhetett, szemben a tavalyi tizenöttel.

A legtöbb jelentkezés az alábbi szakokra érkezett:

Menedzsment – 105 301

Pszichológia – 66 774

Filológia – 61 410

Marketing – 49 345

Közgazdaságtan és nemzetközi gazdasági kapcsolatok – 42 893

Számítástudomány (Computer Science) – 40 755

Pénzügy, bankügy, biztosítás és tőkepiac – 37 667

Jog – 33 447

Középfokú oktatás (tanárképzés) – 31 265

Kiberbiztonság és információvédelem – 30 363

A minisztérium felhívta a figyelmet arra, hogy a jogi képzés – amely korábban rendszeresen a legnépszerűbb szakok közé tartozott – idén visszaesést mutatott a jelentkezések számában.

Jelentősen nőtt az érdeklődés az állam által kiemelten támogatott műszaki és természettudományos képzések iránt is. Az építőmérnöki, a gépjármű-közlekedési, az agronómiai, a villamosmérnöki, az automatizálási és robotikai, az elektronikai, a gépészmérnöki, valamint az agrármérnöki szakokra lényegesen több jelentkezés érkezett, mint 2025-ben.

Az Oktatási és Tudományos Minisztérium szerint ezek a képzési területek stratégiai jelentőségűek Ukrajna gazdasági fejlődése és a háborút követő újjáépítés szempontjából.

A legtöbb felvételi jelentkezést fogadó felsőoktatási intézmények a következők voltak:

Lembergi Műszaki Egyetem (Lviv Politechnika) – 59 676 jelentkezés;

– 59 676 jelentkezés; Ivan Franko Lembergi Nemzeti Egyetem – 46 601;

– 46 601; Igor Szikorszkij Kijevi Műszaki Egyetem (KPI) – 39 188;

– 39 188; Tarasz Sevcsenko Kijevi Nemzeti Egyetem – 34 323;

– 34 323; Állami Kereskedelmi és Gazdasági Egyetem – 26 247.

A minisztérium közlése szerint a felvételi eljárás végleges eredményei a felvételi ajánlások és a beiratkozások lezárását követően lesznek ismertek.

Kárpátalja.ma/Ukrinform

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