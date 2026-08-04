Ezek voltak a legnépszerűbb egyetemi szakok Ukrajnában 2026-ban
Az ukrajnai felvételizők 2026-ban is elsősorban a menedzsment, a pszichológia és a filológia szakokat választották, ugyanakkor jelentősen nőtt az érdeklődés az informatikai, kiberbiztonsági és mérnöki képzések iránt. Az Oktatási és Tudományos Minisztérium szerint ez kedvező tendencia, mivel ezekre a szakemberekre az ország gazdaságának fejlesztéséhez és újjáépítéséhez is nagy szükség lesz.
Mikola Trofimenko oktatási miniszterhelyettes tájékoztatása szerint a 2026-os felvételi kampány során 28 százalékkal több jelentkezést nyújtottak be, mint egy évvel korábban. Mindez annak ellenére történt, hogy idén egy jelentkező legfeljebb tíz felsőoktatási intézménybe jelentkezhetett, szemben a tavalyi tizenöttel.
A legtöbb jelentkezés az alábbi szakokra érkezett:
- Menedzsment – 105 301
- Pszichológia – 66 774
- Filológia – 61 410
- Marketing – 49 345
- Közgazdaságtan és nemzetközi gazdasági kapcsolatok – 42 893
- Számítástudomány (Computer Science) – 40 755
- Pénzügy, bankügy, biztosítás és tőkepiac – 37 667
- Jog – 33 447
- Középfokú oktatás (tanárképzés) – 31 265
- Kiberbiztonság és információvédelem – 30 363
A minisztérium felhívta a figyelmet arra, hogy a jogi képzés – amely korábban rendszeresen a legnépszerűbb szakok közé tartozott – idén visszaesést mutatott a jelentkezések számában.
Jelentősen nőtt az érdeklődés az állam által kiemelten támogatott műszaki és természettudományos képzések iránt is. Az építőmérnöki, a gépjármű-közlekedési, az agronómiai, a villamosmérnöki, az automatizálási és robotikai, az elektronikai, a gépészmérnöki, valamint az agrármérnöki szakokra lényegesen több jelentkezés érkezett, mint 2025-ben.
Az Oktatási és Tudományos Minisztérium szerint ezek a képzési területek stratégiai jelentőségűek Ukrajna gazdasági fejlődése és a háborút követő újjáépítés szempontjából.
A legtöbb felvételi jelentkezést fogadó felsőoktatási intézmények a következők voltak:
- Lembergi Műszaki Egyetem (Lviv Politechnika) – 59 676 jelentkezés;
- Ivan Franko Lembergi Nemzeti Egyetem – 46 601;
- Igor Szikorszkij Kijevi Műszaki Egyetem (KPI) – 39 188;
- Tarasz Sevcsenko Kijevi Nemzeti Egyetem – 34 323;
- Állami Kereskedelmi és Gazdasági Egyetem – 26 247.
A minisztérium közlése szerint a felvételi eljárás végleges eredményei a felvételi ajánlások és a beiratkozások lezárását követően lesznek ismertek.