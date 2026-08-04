Idén csaknem 7 ezer belső-ukrajnai menekültet regisztráltak Kárpátalján

Az év első hét hónapjában 6 953 belső-ukrajnai menekültet regisztráltak Kárpátalján – közölte Miroszlav Bileckij, Kárpátalja kormányzója.

A legtöbben Donyeck (2 494-en) és Zaporizzsja megyéből (1 239-en) érkeztek. Harkiv megyéből 847-en, Dnyipropetrovszk megyéből 570-en, Herszon megyéből 349-en, Szumi megyéből pedig 407-en találtak menedéket Kárpátalján.

A 2025–2026-os időszakban a megye több mint 50 evakuációs csoportot fogadott és helyezett el. Ezekkel összesen mintegy 1 000 ember érkezett Kárpátaljára, köztük elsősorban nehéz élethelyzetben lévő, gyermekes családok, valamint idősek.

Július végén a Kárpátalján nyilvántartott belső-ukrajnai menekültek száma 124 929 volt. Közülük 33 629 gyermek, 19 029 idős ember, 4859 pedig fogyatékossággal élő személy.

A megyében jelenleg 105 menedékhely működik, amelyekben összesen 4 020 belső menekült él.

Bileckij közlése szerint a megye a szociális lakhatási hálózat kialakításán is dolgozik. Ennek érdekében nemzetközi partnereket, donorokat és jótékonysági szervezeteket is bevonnak annak érdekében, hogy a menekültek számára hosszú távú lakhatási lehetőségeket biztosítsanak.

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