Akár évi 130 ezer hrivnyába is kerülhet a fogorvosi képzés Ukrajnában

A fogorvosi szak továbbra is az egyik legköltségesebb egészségügyi képzés Ukrajnában. A 2026/2027-es tanévben a tandíjak jelentős eltérést mutatnak: az önköltséges képzés éves díja 48 050 és 130 000 hrivnya között mozog az egyes felsőoktatási intézményekben.

Az Oszvita.ua oktatási portál adatai szerint a legdrágább fogorvosképzést a Danilo Halickij Lembergi Nemzeti Orvostudományi Egyetem kínálja, ahol egy tanév 130 000 hrivnyába kerül.

A legmagasabb tandíjjal rendelkező intézmények:

Danilo Halickij Lembergi Nemzeti Orvostudományi Egyetem – 130 000 hrivnya/év

O. O. Bohomolec Nemzeti Orvostudományi Egyetem (Kijev) – 105 000 hrivnya/év

Ivano-Frankivszki Nemzeti Orvostudományi Egyetem – 89 000 hrivnya/év

Odesszai Nemzeti Orvostudományi Egyetem – 86 600 hrivnya/év

Poltavai Állami Orvostudományi Egyetem – 86 500 hrivnya/év

A legkedvezőbb tandíjat a Zaporizzsjai Állami Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem kínálja, ahol az éves képzési díj 48 050 hrivnya.

A legolcsóbb fogorvosképzések:

Zaporizzsjai Állami Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem – 48 050 hrivnya/év

Korol Danilo Egyetem (Ivano-Frankivszk) – 51 600 hrivnya/év

Nemzetközi Ökológiai és Orvostudományi Akadémia (Kijev) – 52 000 hrivnya/év

Dnyiprói Orvostudományi és Népegészségügyi Intézet (Vinnyica) – 53 000 hrivnya/év

Orvostudományi és Társadalomtudományi Egyetem (Harkiv) – 55 000 hrivnya/év

A tandíjakra vonatkozó adatok az Ukrán Egységes Állami Elektronikus Oktatási Adatbázisban közzétett, a 2026-os felvételi kampány fő szakaszára vonatkozó önköltséges képzési ajánlatok alapján készültek.

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