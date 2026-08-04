Többen meghaltak az éjszakai orosz légicsapásokban

Három ember, köztük két gyerek meghalt Szumiban az orosz hadsereg éjszakai légitámadása következtében, Mikolajivban pedig egy nő életét vesztette, heten pedig megsebesültek az orosz dróncsapásokban, és több helyszínen lakóházak, civil infrastrukturális létesítmények rongálódtak meg – jelentették az illetékes ukrán hatóságok.

Három ember, köztük két 5 és 10 éves kislány meghalt Szumiban keddre virradóra az orosz csapatok irányított légibombákkal végrehajtott támadása következtében, négyen pedig akut stresszreakció miatt kértek orvosi segítséget – jelentette Oleh Hrihorov megyei katonai kormányzó a Telegramon. Arról is beszámolt, hogy hat bombatalálat érte az észak-ukrajnai megyeszékhely civil infrastruktúráját és több családi ház is megrongálódott, illetve megsemmisült.

Egy 89 éves nő életét vesztette, további hét ember – köztük egy kétéves, illetve egy 12 éves kislány – pedig megsebesült a dél-ukrajnai Mikolajivot ért orosz dróncsapások következtében, családi házakban és többlakásos épületekben is jelentős károk keletkeztek – tette közzé Olekszandr Szenkevics polgármester a Telegramon.

Nyitókép: illusztráció

MTI

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