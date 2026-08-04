Több mint 75 ezer hrivnya gyűlt össze az ungvári Big City Ride kerékpárversenyen

Összesen 75 351 hrivnyát gyűjtöttek össze Ungváron a július 31-én megrendezett Big City Ride jótékonysági kerékpáros felvonulás során – közölte az Ungvári Városi Tanács a Facebook-oldalán augusztus 3-án.

A rendezvényen a résztvevők jelvényeket vásárolhattak, amelyek eladásából befolyt teljes összeget az ukrán fegyveres erők támogatására ajánlották fel. A jelvény megvásárlásával egy tombolán is részt vehettek, amelynek fődíja egy kerékpár volt.

Az összegyűlt adományt a Kárpátaljai Katonákat Támogató Mozgalomnak adják át.

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