Torontói tenisztorna – Bondár legyőzte Kalinyinát az első fordulóban

Bondár Anna két szoros játszmában legyőzte az ukrán Anhelina Kalinyinát a Torontóban zajló 7,4 millió dollár (2,3 milliárd forint) összdíjazású keménypályás női tenisztorna első fordulójában.

A WTA honlapja szerint a világranglista 77. helyezettje az első szett végén a hetedik játszmalabdáját, a második felvonás végén pedig a második meccslabdáját tudta értékesíteni, így 2 óta 7 perc után továbbjutást ünnepelhetett.

Következő ellenfele a huszadik helyen kiemelt belga Elise Mertens lesz.

A hétfői játéknapon lesz egy másik magyar érdekeltségű mérkőzés is a kanadai nagyvárosban, később ugyanis Udvardy Panna és a német Eva Lys találkozik egymással.

Eredmény, 1. forduló (a 64 közé jutásért):

Bondár Anna-Anhelina Kalinyina (ukrán) 6:4, 7:5

A kép forrása:MTI/EPA/Neil Hall

Forrás: MTI



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