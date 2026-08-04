Kárpátaljai Magyar Filmtábor másodszor

Idén is lehetőség nyílt Beregszászban arra, hogy együtt táborozzanak azok a gyerekek, akik érdeklődnek a filmkészítés és a filmgyártás iránt.

A tábort, akárcsak tavaly, a Sinkovits Imre Cserkészházban szervezték meg, amely megfelelő körülményeket biztosított a kültéri és beltéri foglalkozásokhoz egyaránt.

A résztvevőket gazdag program várta. A legelején egy ismerkedési játékban vettek részt, amely során mindenki elmondhatta, miért érkezett a táborba, és a filmkészítés során milyen feladatot végezne legszívesebben. A bemelegítés során mindenki közelebbről megismerhette a többi résztvevőt.

A videózás szorosan összefügg a fotózással, mondhatjuk, hogy a videózást megelőzi a fotózás világának megismerése. Ezért Makó András fényképész érkezett interaktív előadásával, hogy meséljen munkájáról, legkedvesebb tevékenységéről, amelyet 20 éve végez fáradhatatlanul és nagy szakmai tudással.

Részletesen mesélt arról, hogy számára nem csak a szép fotó a lényeges, hanem az is, hogy meglásson és felfedezzen benne akár egy rejtett, akár egy egyértelmű üzenetet. Például egyik fotóján egy több kőből álló tömböt láthattunk, amelynek minden egyes darabja egy-egy állatra emlékeztetett. Bemutatta, hogy a természetben hogyan lehet különböző asszociációkat találni, valamint hogyan lehet felfedezni az egyedi pillanatokat.

A fotózás nehézségei közé sorolta, hogy türelmesen és bizakodva kell várni a megfelelő momentumra. Előfordul, hogy hetek vagy akár hónapok után jön el az a megfelelő erősségű, szögű és színű napsugár, a szél, az eső vagy a hó. Egyik legfontosabb dolognak nevezte a fotó címének megalkotását. Ezt ő maga is minden alkalommal megteszi, és egyre kreatívabb fotóelnevezések születnek.

Az előadás után a résztvevők azt a feladatot kapták, hogy készítsenek egyedi, kreatív fotót a tábor területén. A gyerekek nagyon igyekeztek, hogy sokféle érdekes és színes alkotást hozzanak létre. A délutáni órák lézerharccal és íjászattal teltek, amelyeket a nagy meleg ellenére nagyon élveztek a táborozók.

Remek lehetőség volt a gyerekek számára Ivándel Noémi, kommunikáció- és médiatudomány szakos hallgató előadása is.

A foglalkozás során a résztvevők ízelítőt kaptak a következő témákból: Mit mesél rólad a kedvenc karaktered? Hogyan lesz a történetből közösség? Avagy a fandomok, a mémek és az internetes rajongás világát hozta el a cserkészházba az előadó.

Majd egy érdekes kvízjáték következett, amely során a gyerekek filmekkel kapcsolatos tudása került előtérbe. Kérdéseket kaptak többek között a Harry Potter és a Titanic című filmekkel kapcsolatban, valamint a filmforgatással kapcsolatos ismereteiket is megmérettették.

A tábor során rengeteg közös játékra került sor, amelyeket minden alkalommal nagyon nehéz volt abbahagyni. De hát kénytelenek voltak más programokra is időt szorítani. Hiszen a mozidélután is remek, együtt töltött időnek bizonyult. A szervezők a Truman Show című film által vetették fel azt a témát, hogy milyen érzések keletkeznek egy emberben, amikor megtudja, hogy titokban videózzák.

Ehhez kapcsolódott a másnapi videó készítése: minden résztvevő készíthetett egy filmjelenetet a tábor életéből, lehetőleg úgy, hogy a szereplők ne tudjanak a videózásról.

A tábor során nem maradt ki a színészkedés sem: a résztvevők egy vicces történetet adtak elő különböző stílusokban. Ez sok mókát és nevetést hozott a tábor életébe. Több gyerek nagyon ügyesen alakította a szerepét, amit mindenki meg is tapsolt.

A sok élményt egy záróünnepség koronázta meg, amikor a gyerekek közösen tekintették meg az általuk készített kisfilmet. Majd mindenki oklevélben és díjban részesült. Az ünnep alkalmából készült filmes tematikájú csokitortát mindenki szívesen megkóstolta.

A Kárpátaljai Magyar Filmgyártásért Jótékonysági Alapítvány által szervezett filmtábor ismét egy felejthetetlen nyári élménysorozatot ajándékozott a gyerekeknek.

Fehér Rita

Kárpátalja.ma

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