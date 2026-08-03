Megrongálták a csongori temető több síremlékét

Felháborító eset történt a múlt héten Csongoron: ismeretlen személy több síremléket is megrongált a helyi temetőben, súlyosan megsértve az elhunytak emlékét és a hozzátartozók kegyeleti jogait – közölte a Nagydobronyi kistérség a Facebook-oldalán augusztus 3-án.

A rongálás jelentős károkat okozott, és mély felháborodást váltott ki a helyi közösségben.

Az ügyben megtették a szükséges feljelentést, amelyet követően a rendőrség gyorsreagálású egysége rövid időn belül a helyszínre érkezett, megkezdte az intézkedést, majd sikeresen elfogta az elkövetőt.

A település vezetése köszönetét fejezte ki a rendőrség munkatársainak a gyors és eredményes fellépésért, valamint azért, hogy rövid idő alatt felderítették az ügyet.

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