Vízbe fulladt egy 21 éves fiatal Kárpátalján
Tragikus baleset történt a hétvégén a Huszti járásban található Bilkén. A Borzsa folyóban vízbe fulladt egy 21 éves helyi fiatal – tudatta a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatának (DSZNSZ) kárpátaljai kirendeltsége a hivatalos oldalán.
A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint az esetről augusztus 1-jén 16:50-kor érkezett bejelentés. Az előzetes információk szerint a 2005-ben született férfi a partról a vízbe ugrott, azonban ezt követően nem bukkant fel a felszínre.
A helyi lakosok 17:16-kor emelték ki a fiatalembert a vízből. Bár a mentők megkísérelték az újraélesztését, már nem tudták megmenteni az életét, halálát a helyszínen megállapították.
A mentésben az ilosvai 15. számú állami tűzoltó- és mentőegység munkatársai vettek részt egy gépjárművel. A tragédia körülményeit az illetékes hatóságok vizsgálják.
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