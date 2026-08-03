Zrínyi Ilona Kárpátaljai Támogatási Program 2026

A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága támogatásával a „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. megbízásából Zrínyi Ilona Kárpátaljai Támogatási Program címmel felhívást tesz közzé Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény 1. melléklet, LXV. Bethlen Gábor Alap fejezet, 4. Nemzetpolitikai célú támogatások cím, 2. Szociális támogatások alcím (ÁHT: 406140) előirányzata terhére az alábbiak szerint:

Magyarország az egységes magyar nemzet összetartozását szem előtt tartva felelősséget visel a határain kívül élő magyarok sorsáért, elősegíti közösségeik fennmaradását és fejlődését, támogatja magyarságuk megőrzésére irányuló törekvéseiket, egyéni és közösségi jogaik érvényesítését, közösségi önkormányzataik létrehozását, a szülőföldön való boldogulásukat, valamint előmozdítja együttműködésüket egymással és Magyarországgal. Magyarország Kormánya az Alaptörvényben lefektetett elvek alapján a kárpátaljai magyar közösség létfeltételeinek, anyagi biztonságának, otthonmaradásának és széleskörű fejlődésének támogatása érdekében 2015. évtől támogatást nyújt a kárpátaljai magyar közösség megmaradása és fejlődése szempontjából fontos szerepet betöltő személyek részére.

1. A felhívás célja a kárpátaljai:

1.1. magyar nyelvű köznevelési intézményben, szakképző intézményben, vagy a magyar nyelv oktatását végző egyéb oktatási intézményben magyar nyelvű oktatási és nevelési feladatokat ellátó személyek, illetve ezen feladatok megvalósítását segítő személyek,

1.2. művészeti iskolákban munkájukat magyar nyelven ellátó pedagógusok, kisegítő dolgozók,

1.3. egészségügyi, valamint egészségügyi feladatot (is) ellátó oktatási, szociális intézményben gyógyító vagy a gyógyítással összefüggő feladatokat magyar nyelven ellátó dolgozók,

1.4. magyar vagy részben magyar nyelven publikáló nyomtatott vagy elektronikus médiumokban tevékenykedő, tartalom előállítást, tartalomformálást, illetve ezekkel a feladatokkal összefüggő kisegítő tevékenységet végző dolgozók,

1.5. közművelődési intézményekben szakmai tevékenységüket magyar nyelven végző művelődésszervezők, könyvtárosok, közgyűjteményi dolgozók, illetve az ezekkel a feladatokkal közvetlenül összefüggő kisegítő tevékenységet végző dolgozók,

1.6. szakmai tevékenységüket magyar nyelven végző színészek, előadóművészek, illetve a tevékenységüket közvetlenül segítő dolgozók,

1.7. sportegyesületben, sportiskolában vagy utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítványban magyar gyermekekkel foglalkozó oktatók, edzők,

1.8. gyermekjóléti szolgáltatást és ellátást vagy fogyatékkal élők és más sajátos igényekkel rendelkezők (pl. idősotthon) ellátását biztosító speciális intézményben feladataikat magyar nyelven ellátó dolgozók,

1.9. magyar nyelvű óvodai csoportokba, illetve a közoktatási intézmények magyar tannyelvű 1-4. osztályába járó gyermekek étkeztetésének

támogatása.

2. A támogatási kérelem benyújtására jogosultak köre:

Támogatási kérelmet nyújthat be a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény (a továbbiakban: Státusz tv.) hatálya alá tartozó, Ukrajnában állandó lakcímmel rendelkező, magát magyarnak valló természetes személy, aki:

2.1. Kárpátalján működő, működési engedéllyel rendelkező, magyar vagy részben magyar tannyelvű közoktatási – illetve annak hiányában magyar nyelvet oktató – állami, önkormányzati, egyházi fenntartású vagy egyéb szervezet által fenntartott oktatási intézménynél munkaviszonyban lévő pedagógiai munkát végző, illetve oktatásirányítási dolgozó volt a 2025/2026-os tanévben (A, B vagy C kategória);

Kárpátalján működő, működési engedéllyel rendelkező, magyar vagy részben magyar tannyelvű, III., illetve alacsonyabb fokozatú általános közoktatási, illetve oktatásirányítási intézménynél munkaviszonyban lévő nem pedagógiai munkát végző dolgozó volt a 2025/2026-os tanévben, illetve ezen intézmények gyermekgondozási segélyben részesülő dolgozója, vagy a szórványvidéken ukrán iskolában magyar nyelvet fakultatívként oktató pedagógus (D kategória);

2.2. Kárpátalján működő, működési engedéllyel rendelkező alap- vagy középfokú művészeti oktatási intézményben, illetve zeneiskolában munkaviszonyban lévő, megfelelő szakvégzettséggel rendelkező pedagógus, oktatásirányítási dolgozó, feltéve, hogy rendelkezik a szakmai feladatainak ellátásához szükséges magyar nyelvtudással és azt az oktatásban igazoltan alkalmazza (A kategória). Vállalja továbbá, hogy a magyar zenei és kulturális örökség megőrzése érdekében végzi oktatási tevékenységét, aktívan részt vesz a magyar kultúra terjesztésében, közzéteszi a magyar nyelven történő oktatás lehetőségét, illetve azt megfelelő módon az érintettek tudomására hozza. A művészeti, illetve zeneiskola tevékenységét biztosító kisegítő dolgozó (B kategória);

2.3. Kárpátalján működő, működési engedéllyel rendelkező egészségügyi, oktatási, szociális intézményben munkaviszonyban lévő, egészségügyi szakvégzettséggel rendelkező, közvetlenül a betegekkel foglalkozó

(A, B kategória), illetve közvetlenül a betegekkel kapcsolatos kisegítő tevékenységet ellátó dolgozó

(C kategória), valamint egyéb kisegítő tevékenységet végző dolgozó (D kategória), feltéve, hogy rendelkezik a szakmai feladatainak ellátásához szükséges magyar nyelvtudással és azt alkalmazza a betegekkel való kommunikációban. Vállalja továbbá, hogy a magyar nyelven történő kommunikáció lehetőségét közzéteszi, illetve megfelelő módon a betegek tudomására hozza;

2.4. Kárpátalján működő, működési engedéllyel rendelkező nyomtatott, vagy elektronikus magyar vagy részben magyar nyelvű médium újságírója vagy az újságíráshoz illeszkedő alkotói tevékenységet végző dolgozója, TV, rádió tartalom előállítást végző szerkesztőségi dolgozója (A kategória), vagy ezen médiumoknál a magyar tartalom megjelenítésében és formálásában közvetlenül közreműködő dolgozó

(B kategória), vagy ezen médiumok működésével összefüggő kisegítő tevékenységet végző dolgozó

(C kategória);

2.5. Kárpátalján működő, állami, önkormányzati, vagy más fenntartásban lévő, legalább 5 %-ban magyarok lakta közigazgatási egységben igazoltan működő, művelődési házzal, tájházzal, emlékházzal, magyar házzal munkaviszonyban lévő művelődésszervezési dolgozó, feltéve, hogy igazoltan rendelkezik a szakmai feladatainak ellátásához szükséges magyar nyelvtudással és azt a munkájában is alkalmazza. Vállalja továbbá, hogy a magyar kultúra terjesztésével kapcsolatos egyéb, az intézmény munkájához kapcsolódó tevékenységet végez, valamint a kultúra-irányítás megfelelő szakvégzettséggel, magyar igazolvánnyal rendelkező vezetője (A kategória);

Kárpátalján működő, állami, önkormányzati, egyházi vagy társadalmi szervezeti fenntartásban lévő, legalább 5 %-ban magyarok lakta közigazgatási egységben igazoltan működő, legalább 50 darab magyar nyelvű könyv- illetve iratanyaggal rendelkező könyvtárnál, irattárnál, valamint magyar vonatkozású közgyűjteménynél munkaviszonyban lévő könyvtáros, irattáros, közgyűjteményi dolgozó (A kategória) feltéve, hogy igazoltan rendelkezik a szakmai feladatainak ellátásához szükséges magyar nyelvtudással és azt a munkájában is alkalmazza. Vállalja továbbá, hogy a magyar kultúra terjesztésével kapcsolatos egyéb, az intézmény munkájához kapcsolódó tevékenységet végez. Jelen pont szerinti intézményekben kisegítő tevékenységet végző dolgozó (B kategória);

2.6. Kárpátalján működő, működési engedéllyel rendelkező, állami, önkormányzati, egyházi vagy társadalmi szervezeti fenntartásban lévő, magyar nyelvű színház, színművészeti stúdió, vezetője, színésze, vagy filharmónia, illetve egyéb művészeti intézmény munkaviszonyban lévő, a magyar kultúra terjesztésében érintett előadóművésze, feltéve, hogy igazoltan rendelkezik a szakmai feladatainak ellátásához szükséges magyar nyelvtudással és azt a munkájában is alkalmazza. (A kategória). Jelen pont szerinti intézményekben munkaviszonyban lévő, színházi háttérmunkát végző dolgozó, feltéve, hogy igazoltan rendelkezik a szakmai feladatainak ellátásához szükséges magyar nyelvtudással és azt a munkájában is alkalmazza (B kategória). Jelen pont szerinti intézményekben munkaviszonnyal rendelkező, kisegítő tevékenységet végző dolgozó (C kategória);

2.7. Kárpátalján működő, működési engedéllyel rendelkező sportoktatási intézmény magyar gyermekekkel foglalkozó megfelelő szakvégzettséggel rendelkező oktatója, edzője, feltéve, hogy rendelkezik a szakmai feladatainak ellátásához szükséges magyar nyelvtudással és azt az oktatásban igazoltan alkalmazza. Vállalja továbbá, hogy aktívan részt vesz a magyar sportélet fejlesztésében. A magyar nyelven történő kommunikáció lehetőségét, megfelelő módon az érintettek tudomására hozza (A kategória);

2.8. Kárpátalján működő, működési engedéllyel rendelkező, gyermekekkel, fogyatékkal élőkkel és más sajátos igénnyel rendelkezőkkel foglalkozó speciális intézmény dolgozója, feltéve, hogy rendelkezik a szakmai feladatainak ellátásához szükséges magyar nyelvtudással és azt a tevékenysége során igazoltan alkalmazza. Vállalja továbbá, hogy a magyar nyelven történő kommunikáció lehetőségét, megfelelő módon az érintettek tudomására hozza. Felső szakvégzettséggel rendelkező oktatási, nevelési és egészségügyi feladatot ellátó személyek (A kategória), nevelőszülők, nevelők, nővérek és egyéb oktatási-nevelési és egészségügyi feladatokat ellátó személyek (B kategória) valamint kisegítő feladatokat ellátó dolgozók (C kategória).

2.9. A gyermek igazolt étkeztetési költségeinek támogatása céljából támogatási kérelmet nyújthat be a Státusz tv. hatálya alá tartozó, Ukrajnában állandó lakcímmel rendelkező, magát magyarnak valló szülő, illetve törvényes képviselő, feltéve, hogy gyermeke Kárpátalján működő, működési engedéllyel rendelkező óvoda magyar nyelvű óvodai csoportjába, illetve III., vagy alacsonyabb fokozatú működési engedéllyel rendelkező oktatási intézmény magyar tannyelvű alsó tagozatának 1-4. osztályába jár. Egy gyermek jogán csak az egyik szülő (törvényes képviselő) jogosult kérelem benyújtására.

3. Igényelhető támogatás

A rendelkezésre álló teljes támogatási keretösszeg 2 100 000 000,- Ft, amelynek forrását Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény 1. melléklet, LXV. Bethlen Gábor Alap fejezet, 4. Nemzetpolitikai célú támogatások cím, 2. Szociális támogatások alcím (ÁHT: 406140) előirányzata biztosítja.

3.1. Igényelhető támogatás a magyar nyelvű köznevelési intézményben, szakképző intézményben, vagy a magyar nyelv oktatását végző egyéb oktatási intézményben magyar nyelvű oktatási és nevelési feladatokat ellátó személyek, illetve ezen feladatok megvalósítását segítő személyek részére:

3.1.1. Oktatási intézményekben az alábbi tevékenységeket ellátó pedagógusok támogatása összesen bruttó 500.000,- Ft-nak megfelelő UAH összegben (A kategória):

a) Tanügyi vezetők és pedagógiai végzettséggel rendelkező megyei, járási, városi, kistérségi módszerészek részére, óraszámtól függetlenül, akik a magyar oktatási intézmények munkáját elősegítő módszertani intézmények vagy intézményrészek dolgozói, amennyiben rendelkeznek magyar igazolvánnyal, vagy annak hiányában más, a megfelelő magyar nyelvtudást legalább B1-es szinten igazoló okirattal.

b) Iskolaigazgatók, tanügyi és nevelési igazgatóhelyettesek, óvodavezetők részére magyar vagy részben magyar nyelvű tanintézményekben, vagy magyart, mint idegen nyelv oktatását végző iskolákban óraszámtól függetlenül, amennyiben rendelkeznek a megfelelő végzettséggel, illetve magyar igazolvánnyal, vagy annak hiányában más, a magyar nyelvtudást legalább B1-es szinten igazoló okirattal.

c) A magyar tannyelvű osztályokban/csoportokban legalább heti 9, rendes (nem fakultációs) tanórában dolgozó, pedagógiai végzettséggel (vagy megfelelő szakmai végzettséggel és pedagógiai továbbképzést igazoló dokumentummal) rendelkező tanárok és tanítók, inkluzív oktatók (több munkahely esetén a tanórák összege irányadó), az adott tevékenységre feljogosító végzettséggel rendelkező teljes állásban dolgozó napközis nevelők, kollégiumi nevelők, szervezők, pszichológusok, logopédusok részére, amennyiben a 2025/2026-os tanév legalább 4 hónapja folyamán az adott oktatási intézményben a tanév végéig munkaviszonyban volt, és rendelkeznek magyar igazolvánnyal, vagy annak hiányában más, a magyar nyelvtudást legalább B1-es szinten igazoló okirattal.

d) Legalább fél állásban dolgozó, pedagógiai tevékenység folytatására feljogosító végzettséggel rendelkező óvodai nevelő, zenei vezető, tornatanár, idegen nyelv tanár, teljes állásban dolgozó nevelő-segéd, óvodai módszerész, logopédus, pszichológus, szociális pedagógus, stb. részére, aki az óvoda magyar tannyelvű csoportjában dolgozik, amennyiben a 2025/2026-os tanév legalább 4 hónapja folyamán az adott oktatási intézményben a tanév végig munkaviszonyban volt, és rendelkezik magyar igazolvánnyal, vagy annak hiányában más, a magyar nyelvtudást legalább B1-es szinten igazoló okirattal.

e) A nem magyar tannyelvű oktatási intézményekben magyar nyelvet második idegen nyelvként legalább 9 órában oktató pedagógusok részére amennyiben rendelkeznek magyar igazolvánnyal, vagy annak hiányában más, a magyar nyelvtudást legalább B2-es szinten igazoló okirattal, amennyiben a 2025/2026-os tanév legalább 4 hónapja folyamán az adott oktatási intézményben a tanév végéig munkaviszonyban volt.

3.1.2. Oktatási intézményekben az alábbi tevékenységeket ellátó pedagógusok támogatása összesen bruttó 300.000,- Ft – nak megfelelő UAH összegben (B kategória):

a) Megyei, járási, városi, kistérségi pedagógiai végzettséggel rendelkező módszerészek, tanügyi vezetők részére, óraszámtól függetlenül, akik a magyar oktatási intézmények munkáját elősegítő módszertani intézmények vagy intézményrészek dolgozói, amennyiben nem rendelkeznek magyar igazolvánnyal, de rendelkeznek más, a magyar nyelvtudást legalább A2-es szinten igazoló okirattal.

b) Magyar vagy részben magyar tannyelvű oktatási intézmények iskolaigazgatói, tanügyi és nevelési igazgatóhelyettesei, óvodavezetői részére, óraszámtól függetlenül, amennyiben nem rendelkeznek magyar igazolvánnyal, vagy a magyar nyelvtudást legalább B1-es szinten igazoló okirattal.

c) A magyar tannyelvű iskolai osztályokban kevesebb, mint 9 rendes (nem fakultációs) tanórában oktató, vagy a 2025/2026-os tanévben, az adott oktatási intézményben kevesebb, mint 4 hónap munkaviszonnyal rendelkező dolgozó pedagógiai vagy szakmai tevékenység folytatására feljogosító végzettséggel rendelkező, vagy jelenleg pedagógiai vagy szakmai tanulmányokat folytató tanárok, tanítók, inkluzív oktatók, nem teljes állásban dolgozó szervezők, napközis nevelők, kollégiumi nevelők, pszichológusok, logopédusok, valamint szakmai vagy pedagógiai felső végzettséggel rendelkező iskolai könyvtárosok és szakkörvezetők részére óraterheléstől függetlenül, és rendelkeznek magyar igazolvánnyal, vagy annak hiányában más, a magyar nyelvtudást legalább B1-es szinten igazoló okirattal.

d) Nem teljes állásban dolgozó, vagy a 2025/2026-os tanévben, az adott oktatási intézményben kevesebb, mint 4 hónap munkaviszonnyal rendelkező pedagógiai tevékenység folytatására feljogosító végzettséggel rendelkező óvodai nevelő, nevelő-segéd, zenei vezető, tornatanár, óvodai módszerész, logopédus, pszichológus, idegen nyelv tanár, szociális pedagógus részére, aki az óvoda magyar tannyelvű csoportjában dolgozik és rendelkezik magyar igazolvánnyal, vagy annak hiányában más, a magyar nyelvtudást legalább B1-es szinten igazoló okirattal.

e) Ukrán nyelv, idegen nyelv és honvédelem tanárok részére, amennyiben nem rendelkeznek magyar igazolvánnyal, vagy a magyar nyelvtudást legalább B1-es szinten igazoló okirattal, óraszámtól függetlenül.

f) A nem magyar tannyelvű oktatási intézményekben magyar nyelvet második idegen nyelvként kevesebb, mint 9 órában oktató, vagy a 2025/2026-os tanévben, az adott oktatási intézményben kevesebb, mint 4 hónap munkaviszonnyal rendelkező pedagógusok részére amennyiben rendelkeznek magyar igazolvánnyal, vagy annak hiányában más, a magyar nyelvtudást legalább B2-es szinten igazoló okirattal.

3.1.3. Hivatalosan működő vasárnapi iskolában a 2025/2026-os tanév folyamán legalább 4 hónap munkaviszonnyal rendelkező, magyar nyelven oktató pedagógusok, amennyiben rendelkeznek magyar igazolvánnyal, vagy annak hiányában más, a magyar nyelvtudást legalább B2-es szinten igazoló okirattal

(C kategória), összesen bruttó 160.000,- Ft -nak megfelelő UAH összegben igényelhető támogatás.

3.1.4. A működési engedéllyel rendelkező, magyar vagy részben magyar tannyelvű oktatási intézményben hivatalos munkaviszonyban lévő, magyar igazolvánnyal, vagy annak hiányában más, a magyar nyelvtudást legalább A1-es szinten igazoló okirattal rendelkező könyvtáros, éjszakai nevelő, illetve egyéb, az iskolai és óvodai magyar nyelvű pedagógiai munkához kapcsolódó, kisegítő munkát végző személyek (legalább 3 hónap munkaviszony megléte esetén az adott tanévben), az adott tanév több mint felében gyermekgondozási segélyen lévő dolgozók, valamint a kevesebb, mint 5%-ban magyarlakta településen, nem magyar tannyelvű iskolákban a magyar nyelvet fakultációként, magyar igazolvánnyal, vagy annak hiányában a magyar nyelvtudást legalább B2-es szinten igazoló okirattal rendelkező pedagógusok, illetve oktatás-irányítási specialisták részére (D kategória) összesen bruttó 100.000,- Ft – nak megfelelő UAH összegben igényelhető támogatás.

3.2. Igényelhető támogatás a művészeti iskolákban munkájukat magyar nyelven ellátó pedagógusok, kisegítő dolgozók részére:

3.2.1. Művészeti – oktatási intézményben dolgozók részére, akik művészeti szakvégzettséggel rendelkeznek és oktatói feladataikat magyar nyelven is ellátják, illetve azok az oktatásirányítási dolgozók, akik olyan intézményben töltenek be vezető pozíciót, ahol az oktatás magyar nyelven is folyik. (A kategória) összesen bruttó 210.000,- Ft-nak megfelelő UAH összegben igényelhető támogatás, amennyiben rendelkeznek magyar igazolvánnyal, vagy annak hiányában más, a magyar nyelvtudást legalább B1-es szinten igazoló okirattal.

3.2.2. A művészeti, oktatási intézmény tevékenységét biztosító kisegítő dolgozók (B kategória), bruttó 100.000,- Ft-nak megfelelő UAH összegben, amennyiben rendelkeznek magyar igazolvánnyal, vagy annak hiányában más, a magyar nyelvtudást legalább A1-es szinten igazoló okirattal.

3.3. Igényelhető támogatás az egészségügyi, valamint egészségügyi feladatot (is) ellátó oktatási, szociális intézményben gyógyító vagy a gyógyítással összefüggő feladatokat magyar nyelven ellátó dolgozók részére:

3.3.1. Egészségügyi, magyar vagy részben magyar tannyelvű oktatási, szociális intézményekben dolgozók részére, akik felsőfokú egészségügyi, vagy feladatának ellátásához szükséges más szakvégzettséggel, magyar igazolvánnyal vagy annak hiányában más, a magyar nyelvtudást legalább A2-es szinten igazoló okirattal rendelkeznek, és orvosi feladatokat látnak el, valamint az egészségügyi irányítás magyar igazolvánnyal (vagy A2 szintű igazolással) és felsőfokú egészségügyi végzettséggel rendelkező vezetői részére (A kategória) összesen bruttó 350.000,- Ft – nak megfelelő UAH összegben igényelhető támogatás.

3.3.2. Egészségügyi, magyar vagy részben magyar tannyelvű oktatási, szociális intézményekben dolgozók részére, akik szakirányú középfokú egészségügyi végzettséggel, valamint magyar igazolvánnyal vagy annak hiányában más, a magyar nyelvtudást legalább A2-es szinten igazoló okirattal rendelkeznek és ápoló nővéri, felcseri (paramedikus), szülészeti, egyéb a közvetlen betegellátásban felmerülő egészségügyi szakfeladatokat látnak el (B kategória) összesen bruttó 210.000,- Ft-nak megfelelő UAH összegben igényelhető támogatás.

3.3.3. Egészségügyi intézményekben dolgozók részére, akik egyéb, közvetlen a betegek ellátásával kapcsolatos feladatokat (ápoló, mentős és betegszállító gépkocsivezető, laboratóriumi dolgozó, recepciós) látnak el és rendelkeznek magyar igazolvánnyal (vagy A1 szintű igazolással) összesen bruttó 130.000,- Ft-nak megfelelő UAH összegben igényelhető támogatás (C kategória).

3.3.4. Egészségügyi intézményekben dolgozók részére, akik egyéb, a betegek ellátásával kapcsolatos feladatokat látnak el és rendelkeznek magyar igazolvánnyal (vagy A1 szintű igazolással) összesen bruttó 100.000,- Ft-nak megfelelő UAH összegben igényelhető támogatás (D kategória).

3.4. Igényelhető támogatás a kárpátaljai magyar vagy részben magyar nyelven publikáló nyomtatott vagy elektronikus médiumokban tevékenykedő, tartalom előállítást, tartalomformálást, illetve ezekkel a feladatokkal összefüggő kisegítő tevékenységet végző dolgozók részére:

3.4.1. Kárpátalján működő, működési engedéllyel rendelkező, magyar vagy részben magyar nyelven publikáló nyomtatott vagy elektronikus médium dolgozója részére, aki magyar nyelven végzi tevékenységét és a tartalom előállításában közvetlenül részt vesz és rendelkezik magyar igazolvánnyal, vagy annak hiányában más, a magyar nyelvtudást legalább B2-es szinten igazoló okirattal (A kategória) összesen bruttó 200.000,- Ft-nak megfelelő UAH összegben igényelhető támogatás.

3.4.2. Kárpátalján működő, működési engedéllyel rendelkező, magyar vagy részben magyar nyelven publikáló nyomtatott vagy elektronikus médium újságírói tevékenységet támogató munkát végző dolgozó részére, amennyiben rendelkezik magyar igazolvánnyal, vagy annak hiányában más, a magyar nyelvtudást legalább B1-es szinten igazoló okirattal (B kategória) összesen bruttó 170.000,- Ft-nak megfelelő UAH összegben igényelhető támogatás.

3.4.3. Kárpátalján működő, működési engedéllyel rendelkező, magyar vagy részben magyar nyelven publikáló nyomtatott vagy elektronikus médium kisegítő tevékenységet végző dolgozó részére, amennyiben rendelkezik magyar igazolvánnyal, vagy annak hiányában más, a magyar nyelvtudást legalább A1-es szinten igazoló okirattal (C kategória) összesen bruttó 100.000,- Ft-nak megfelelő UAH összegben igényelhető támogatás.

3.5. Igényelhető támogatás a közművelődési intézményekben szakmai tevékenységüket magyar nyelven végző művelődésszervezők, könyvtárosok, közgyűjteményi dolgozók, illetve az ezekkel a feladatokkal közvetlenül összefüggő kisegítő tevékenységet végző dolgozók részére:

3.5.1. A kategória – bruttó 200.000,- Ft–nak megfelelő UAH összegben.

3.5.2. B kategória – bruttó 100.000,- Ft–nak megfelelő UAH összegben.

Az A kategóriában feltétel a magyar igazolvány, vagy annak hiányában a B1 szintű nyelvvizsga igazolás felmutatása.

A B kategóriában feltétel a magyar igazolvány, vagy annak hiányában az A1 szintű nyelvvizsga igazolás felmutatása.

3.6. Igényelhető támogatás a szakmai tevékenységüket magyar nyelven végző színészek, előadóművészek, illetve a tevékenységüket közvetlenül segítő dolgozók részére:

3.6.1. A kategória – bruttó 330.000,- Ft–nak megfelelő UAH összegben.

3.6.2. B kategória – bruttó 170.000,- Ft–nak megfelelő UAH összegben.

3.6.3. C kategória – bruttó 100.000,- Ft–nak megfelelő UAH összegben.

Minden kategóriában feltétel a magyar igazolvány, vagy annak hiányában a B2/A2/A1 szintű, nyelvvizsga igazolás felmutatása kategóriának megfelelően.

3.7. Igényelhető támogatás a sportegyesületben, sportiskolában vagy utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítványban magyar gyermekekkel foglalkozó oktatók, edzők részére:

A sportoktatási intézmények magyar, vagy részben magyar gyermekekkel foglalkozó oktatói, edzői számára (A kategória) összesen bruttó 160.000,- Ft-nak megfelelő UAH összegben igényelhető támogatás, amennyiben rendelkeznek magyar igazolvánnyal, vagy annak hiányában más, a magyar nyelvtudást legalább B1-es szinten igazoló okirattal.

3.8. Igényelhető támogatás a gyermekjóléti szolgáltatást és ellátást vagy fogyatékkal élők és más sajátos igényekkel rendelkezők (pl. idősotthon) ellátását biztosító speciális intézményben feladataikat magyar nyelven ellátó dolgozók részére:

3.8.1. A magyar vagy részben magyar gyermekekkel, fogyatékkal élőkkel és más sajátos igénnyel rendelkezőkkel foglalkozó speciális intézményben pedagógiai vagy egészségügyi beosztásban tevékenykedő, felsőfokú szakvégzettséggel rendelkező dolgozók számára (A kategória) összesen bruttó 350.000,- Ft-nak megfelelő UAH összegben igényelhető támogatás, amennyiben rendelkeznek magyar igazolvánnyal, vagy annak hiányában más, a magyar nyelvtudást legalább B1-es szinten igazoló okirattal.

3.8.2. A magyar vagy részben magyar gyermekekkel, fogyatékkal élőkkel és más sajátos igénnyel rendelkezőkkel foglalkozó speciális intézményben nevelőszülői, nővéri és más oktatási-nevelési és egészségügyi feladatokat ellátó dolgozók számára (B kategória) összesen bruttó 210.000,- Ft-nak megfelelő UAH összegben igényelhető támogatás, amennyiben rendelkeznek magyar igazolvánnyal, vagy annak hiányában más, a magyar nyelvtudást legalább B1-es szinten igazoló okirattal.

3.8.3. A magyar vagy részben magyar gyermekekkel, fogyatékkal élőkkel és más sajátos igénnyel rendelkezőkkel foglalkozó speciális intézményben kisegítő tevékenységet végző dolgozók, valamint GYES-en lévő pedagógusok számára (C kategória) összesen bruttó 100.000,- Ft-nak megfelelő UAH összegben igényelhető támogatás, amennyiben rendelkeznek magyar igazolvánnyal, vagy annak hiányában más, a magyar nyelvtudást legalább A2-es szinten igazoló okirattal.

3.9. Igényelhető támogatás a magyar nyelvű óvodai csoportokba, illetve a közoktatási intézmények magyar tannyelvű 1-4. osztályába járó gyermekek étkeztetésének támogatására:

Gyermekétkeztetési célú támogatás esetén a támogatás egy gyermek után járó teljes (maximális) összege bruttó 35.000,- Ft-nak megfelelő UAH.

3.10. A felhívás kiírója nem teszi kötelezővé az önrész bemutatását.

3.11. A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.

3.12. A támogatás intenzitásának mértéke: 100%.

A támogatási kérelmet benyújtó személy – az 1.9. pontban foglalt támogatási cél kivételével – csak egy támogatási céllal nyújthat be támogatási kérelmet.

4. Támogatási kérelmek benyújtásának módja:

4.1. A felhívás 1.1. pontja alapján igényelhető támogatásra a 2026. augusztus 3. – 2026. augusztus 28. közötti időszakban lehet támogatási kérelmet benyújtani.

4.2. Az 1.2.-1.8. pontok szerinti támogatás esetén a 2026. augusztus 31. – 2026. szeptember 25. közötti időszakban lehet támogatási kérelmet benyújtani.

4.3. Az 1.9. pont szerinti támogatás esetén a 2026. szeptember 28. – 2026. október 30. közötti időszakban lehet támogatási kérelmet benyújtani.

A támogatási kérelem benyújtására nyitva álló határidők elmulasztása jogvesztő!

5. A támogatási kérelmek benyújtásához szükséges dokumentumok

5.1. A támogatási kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok a kárpátaljai magyar nyelvű köznevelési intézményben, szakképző intézményben, vagy a magyar nyelv oktatását végző egyéb oktatási intézményben magyar nyelvű oktatási és nevelési feladatokat ellátó személyek, illetve ezen feladatok megvalósítását segítő személyek támogatása esetén:

5.1.1. Támogatási kérelem

A támogatási kérelem (adatlap) a „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) regionális irodáiban igényelhető. A támogatási kérelmet (adatlap) az Alapítvány munkatársa tölti ki. Az intézményi igazolás űrlapját az oktatási intézményben, illetve az Alapítvány honlapjáról lehet beszerezni. További tájékoztatás kapható az Alapítvány irodáiban, valamint az Alapítvány honlapján.

5.1.2. A támogatási kérelem (adatlap) mellékletei:

A támogatási kérelmet benyújtó személy

érvényes személyazonossági igazolványának fénymásolata (A személyigazolvány összes bejegyzést tartalmazó oldala.);

fénymásolata (A személyigazolvány összes bejegyzést tartalmazó oldala.); adóazonosító számát igazoló okmány fénymásolata (adószám igazolás, személyi igazolvány, ID kártya stb.);

okmány fénymásolata (adószám igazolás, személyi igazolvány, ID kártya stb.); végzettséget igazoló okiratának, egyéb, az oktatási tevékenység végzésére feljogosító dokumentum fénymásolata (C és D kategória esetén nem kötelező);

(Amennyiben a végzettséget igazoló okiratban szereplő név nem egyezik meg a munkáltatói igazolásban szereplő névvel, úgy igazolni kell a személyek azonosságát pl. házassági anyakönyvi kivonattal, vagy a munkáltatói igazolás magyar nyelvű fordítására rávezetett igazgatói nyilatkozattal.);

ukrán nyelvű, iktatási számmal ellátott, dátumozott munkáltatói igazolásának eredeti példánya

(Az oktatási intézmény(ek) igazolása a pedagógus munkaviszonyának időtartamáról az adott tanévben, amely tartalmazza a magyar oktatási nyelvű csoportokra, osztályokra vonatkozó tarifikáció szerinti heti, nem fakultatív óraszámot, vagy nem magyar nyelvű tanintézmények esetében a magyar nyelven vezetett rendes/fakultatív órák heti számát. Kisegítő dolgozók esetén tartalmazza a beosztást és a teljes- vagy részmunkaidős állás megjelölését);

munkáltatói igazolásának magyar nyelvű fordítása , amelyet a támogatási kérelmet benyújtó személy tölt ki és az Alapítvány munkatársa ellenőriz. Az intézményi igazolás űrlapját az oktatási intézményben, illetve az Alapítvány honlapjáról lehet beszerezni;

, amelyet a támogatási kérelmet benyújtó személy tölt ki és az Alapítvány munkatársa ellenőriz. Az intézményi igazolás űrlapját az oktatási intézményben, illetve az Alapítvány honlapjáról lehet beszerezni; magyar igazolványának fénymásolata;

Ezen követelmény alól kivételt képezhetnek az adott kategóriában magyar vagy részben magyar tannyelvű oktatási intézmények ukrán nyelv és honvédelem szakos pedagógusai, iskolaigazgatói, tanügyi és nevelési igazgatóhelyettesei. Egyedi elbírálás alapján, magyar igazolvány hiányában más, a magyar nyelvtudást igazoló hivatalos dokumentum (pl. nyelvvizsga-igazolás) is elfogadható.

5.2. A támogatási kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok a kárpátaljai művészeti iskolákban munkájukat magyar nyelven ellátó pedagógusok, kisegítő dolgozók támogatása esetén:

5.2.1. Támogatási kérelem

A támogatási kérelem (adatlap) az Alapítvány regionális irodáiban igényelhető. Az adatlapot az Alapítvány munkatársa tölti ki.

5.2.2. A támogatási kérelem (adatlap) mellékletei:

A támogatási kérelmet benyújtó személy

érvényes személyazonossági igazolványának fénymásolata;

fénymásolata; adóazonosító számát igazoló okmány fénymásolata (adószám igazolás, személyi igazolvány, ID kártya stb.);

fénymásolata (adószám igazolás, személyi igazolvány, ID kártya stb.); végzettséget igazoló okiratának fénymásolata (B kategória esetén nem kötelező);

fénymásolata (B kategória esetén nem kötelező); munkáltatói igazolásának eredeti példánya. A munkáltatói igazolás nyomtatványa az Alapítvány irodáiban igényelhető vagy annak honlapjáról letölthető;

A munkáltatói igazolás nyomtatványa az Alapítvány irodáiban igényelhető vagy annak honlapjáról letölthető; munkáltatói igazolásának magyar fordítása, amelyet az Alapítvány munkatársa hitelesít;

amelyet az Alapítvány munkatársa hitelesít; magyar igazolványának fénymásolata (egyéb magyar nyelvtudást igazoló dokumentum);

fénymásolata (egyéb magyar nyelvtudást igazoló dokumentum); a magyar zenei és kulturális örökség megőrzését segítő, éves terv, illetve éves programterv. ( A kategória esetén kötelező);

( A kategória esetén kötelező); legalább három — különböző szülő hozzátartozójának minősülő — gyermek szülőjének nyilatkozata arról, hogy a pedagógus gyermekükkel magyar nyelven foglalkozik.

5.3. A támogatási kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok a kárpátaljai egészségügyi, valamint egészségügyi feladatot (is) ellátó oktatási, szociális intézményben gyógyító vagy a gyógyítással összefüggő feladatokat magyar nyelven ellátó dolgozók támogatása esetén:

5.3.1. Támogatási kérelem

A támogatási kérelem az Alapítvány regionális irodáiban igényelhető. A támogatási kérelmet az Alapítvány munkatársa tölti ki. A munkáltatói igazolás nyomtatványa az Alapítvány irodáiban igényelhető. A támogatási kérelem tartalmazza a magyar nyelven egészségügyi szolgáltatást biztosító egészségügyi dolgozók adatait.

5.3.2. A támogatási kérelem (adatlap) mellékletei

A támogatási kérelmet benyújtó személy

érvényes személyazonossági igazolványának fénymásolata;

fénymásolata; adóazonosító számát igazoló okmány fénymásolata (adószám igazolás, személyi igazolvány, ID kártya stb.);

fénymásolata (adószám igazolás, személyi igazolvány, ID kártya stb.); végzettséget igazoló okiratának fénymásolata (C és D kategória esetén nem kötelező);

fénymásolata (C és D kategória esetén nem kötelező); munkáltatói igazolásának eredeti példánya (amely a pályázati időszak folyamán került kiadásra);

(amely a pályázati időszak folyamán került kiadásra); magyar igazolványának fénymásolata (ennek hiányában egyedi elbírálás alapján elfogadható a magyar nyelvtudást bizonyító egyéb dokumentum fénymásolata);

fénymásolata (ennek hiányában egyedi elbírálás alapján elfogadható a magyar nyelvtudást bizonyító egyéb dokumentum fénymásolata); az Alapítvány munkatársa által kiállított és hitelesített fordítás a munkáltatói igazolásról eredetiben.

5.4. A támogatási kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok a kárpátaljai magyar vagy részben magyar nyelven publikáló nyomtatott vagy elektronikus médiumokban tevékenykedő, tartalom előállítást, tartalomformálást, illetve ezekkel a feladatokkal összefüggő kisegítő tevékenységet végző dolgozók támogatása esetén:

5.4.1. Támogatási kérelem

A támogatási kérelem (adatlap) az Alapítvány regionális irodáiban igényelhető. Az adatlapot az Alapítvány munkatársa tölti ki. A támogatási kérelem tartalmazza a kárpátaljai magyar vagy részben magyar nyelvű nyomtatott vagy elektronikus médiában tevékenykedő munkatársak adatait.

5.4.2. A támogatási kérelem (adatlap) mellékletei

A támogatási kérelmet benyújtó személy

érvényes személyazonossági igazolványának fénymásolata;

fénymásolata; adóazonosító számát igazoló okmány fénymásolata (adószám igazolás, személyi igazolvány, ID kártya stb.);

fénymásolata (adószám igazolás, személyi igazolvány, ID kártya stb.); magyar igazolványának fénymásolata (vagy egyéb magyar nyelvtudást igazoló dokumentum);

fénymásolata (vagy egyéb magyar nyelvtudást igazoló dokumentum); végzettségét igazoló okirat fénymásolata, (B és C kategória esetén nem kötelező);

fénymásolata, (B és C kategória esetén nem kötelező); munkáltatói igazolása , amely a pályázati időszak folyamán került kiadásra. A munkáltatói igazolás nyomtatványa az Alapítvány irodáiban igényelhető vagy annak honlapjáról letölthető;

, amely a pályázati időszak folyamán került kiadásra. A munkáltatói igazolás nyomtatványa az Alapítvány irodáiban igényelhető vagy annak honlapjáról letölthető; A támogatási kérelmet benyújtó személynek — az A és B kategória esetén — be kell mutatnia a kárpátaljai magyar nyelvű nyomtatott vagy elektronikus médiában a 2025/2026-os évben megjelent, publikált anyagainak listáját (vagy azon anyagok listáját, melynek előállításában munkája során részt vett).

5.5. A támogatási kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok a közművelődési intézményekben szakmai tevékenységüket magyar nyelven végző művelődésszervezők, könyvtárosok, közgyűjteményi dolgozók, illetve az ezekkel a feladatokkal közvetlenül összefüggő kisegítő tevékenységet végző dolgozók támogatása esetén:

5.5.1. Támogatási kérelem

A támogatási kérelem (adatlap) és a munkáltatói igazolás űrlapja az Alapítvány irodáiban igényelhető. Az adatlapot az Alapítvány munkatársa tölti ki.

5.5.2. A támogatási kérelem mellékletei

A támogatási kérelmet benyújtó személy

érvényes személyazonossági igazolványának fénymásolata;

fénymásolata; adóazonosító számát igazoló okmány fénymásolata (adószám igazolás, személyi igazolvány, ID kártya stb.);

fénymásolata (adószám igazolás, személyi igazolvány, ID kártya stb.); végzettséget igazoló okiratának fénymásolata (B kategória esetén nem kötelező);

fénymásolata (B kategória esetén nem kötelező); munkáltatói igazolásának eredeti példánya ;

; munkáltatói igazolásának magyar fordítása , amelyet az Alapítvány munkatársa hitelesít. A munkáltatói igazolás nyomtatványa az Alapítvány irodáiban igényelhető vagy annak honlapjáról letölthető;

, amelyet az Alapítvány munkatársa hitelesít. A munkáltatói igazolás nyomtatványa az Alapítvány irodáiban igényelhető vagy annak honlapjáról letölthető; magyar igazolványának fénymásolata (vagy egyéb magyar nyelvtudást igazoló dokumentum.);

fénymásolata (vagy egyéb magyar nyelvtudást igazoló dokumentum.); az intézmény működéséről szóló érvényes fenntartói igazolás.

5.5.3. A támogatási kérelem további mellékletei A kategória esetén

A támogatási kérelmet benyújtó személy által végzett, a magyar kultúra terjesztésével kapcsolatos egyéb, az intézmény munkájához kapcsolódó tevékenység dokumentált igazolása; pl.: kiállítások szervezése, tematikus kiállítások szervezése a nemzeti ünnepekhez, neves magyar személyek évfordulóihoz stb. kapcsolódóan, író-olvasó találkozók szervezése, tematikus könyvnapok szervezése, könyvtári foglalkozások szervezése iskolások, óvodások részére, könyvtári szakköri foglalkozások szervezése, színjátszó és egyéb bemutatók szervezése.

5.6. A támogatási kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok szakmai tevékenységüket magyar nyelven végző színészek, előadóművészek, illetve a tevékenységüket közvetlenül segítő dolgozók támogatása esetén:

5.6.1. Támogatási kérelem

Támogatási kérelem (adatlap) és a munkáltatói igazolás űrlapja az Alapítvány irodáiban igényelhető. Az adatlapot az Alapítvány munkatársa tölti ki.

5.6.2. A támogatási kérelem mellékletei

A támogatási kérelmet benyújtó személy

érvényes személyazonossági igazolványának fénymásolata;

fénymásolata; adóazonosító számát igazoló okmány fénymásolata (adószám igazolás, személyi igazolvány, ID kártya stb.);

fénymásolata (adószám igazolás, személyi igazolvány, ID kártya stb.); végzettséget igazoló okiratának fénymásolata (B és C kategória esetén nem kötelező); munkáltatói igazolásának eredeti példánya. A munkáltatói igazolás nyomtatványa az Alapítvány irodáiban igényelhető vagy annak honlapjáról letölthető; munkáltatói igazolásának magyar fordítása , amelyet az Alapítvány munkatársa hitelesít; magyar igazolványának fénymásolata (egyéb magyar nyelvtudást igazoló dokumentum); az intézmény működéséről szóló érvényes fenntartói igazolás ; A kategória esetén a támogatási kérelmet benyújtó személy szakmai tevékenységének összefoglaló bemutatása a támogatási kérelem benyújtását megelőző egy évben.

fénymásolata (B és C kategória esetén nem kötelező);

5.7. A támogatási kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok a sportegyesületben, sportiskolában vagy utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítványban magyar gyermekekkel foglalkozó oktatók, edzők támogatása esetén:

5.7.1. Támogatási kérelem

A támogatási kérelmet (adatlapot) az Alapítvány regionális irodáiban az Alapítvány munkatársa tölti ki.

5.7.2. A támogatási kérelem (adatlap) mellékletei:

A támogatási kérelmet benyújtó személy

érvényes személyazonossági igazolványának fénymásolata;

fénymásolata; adóazonosító számát igazoló okmány fénymásolata (adószám igazolás, személyi igazolvány, ID kártya stb.);

fénymásolata (adószám igazolás, személyi igazolvány, ID kártya stb.); végzettséget igazoló okiratának fénymásolata;

fénymásolata; munkáltatói igazolásának eredeti példánya. A munkáltatói igazolás nyomtatványa az Alapítvány irodáiban igényelhető vagy annak honlapjáról letölthető;

A munkáltatói igazolás nyomtatványa az Alapítvány irodáiban igényelhető vagy annak honlapjáról letölthető; munkáltatói igazolásának magyar fordítása, amelyet az Alapítvány munkatársa hitelesít;

amelyet az Alapítvány munkatársa hitelesít; magyar igazolványának fénymásolata (vagy egyéb magyar nyelvtudást igazoló dokumentum);

Legalább három — különböző szülő hozzátartozójának minősülő — gyermek szülőjének nyilatkozata arról, hogy a pedagógus gyermekükkel magyar nyelven foglalkozik.

5.8. A támogatási kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok a gyermekjóléti szolgáltatást és ellátást vagy fogyatékkal élők és más sajátos igényekkel rendelkezők (pl. idősotthon) ellátását biztosító speciális intézményben feladataikat magyar nyelven ellátó dolgozók támogatása esetén:

5.8.1. Támogatási kérelem

A támogatási kérelmet (adatlapot) az Alapítvány regionális irodáiban tölti ki az Alapítvány munkatársa.

5.8.2. A támogatási kérelem (adatlap) mellékletei:

A támogatási kérelmet benyújtó személy

érvényes személyazonossági igazolványának fénymásolata;

fénymásolata; adóazonosító számát igazoló okmány fénymásolata (adószám igazolás, személyi igazolvány, ID kártya stb.);

fénymásolata (adószám igazolás, személyi igazolvány, ID kártya stb.); végzettséget igazoló okiratának fénymásolata (D kategória és nevelő szülők esetén nem kötelező);

fénymásolata (D kategória és nevelő szülők esetén nem kötelező); munkáltatói igazolásának eredeti példánya. A munkáltatói igazolás nyomtatványa az Alapítvány irodáiban igényelhető vagy annak honlapjáról letölthető; A családi árvaházak esetében fenntartói szerződés ;

A munkáltatói igazolás nyomtatványa az Alapítvány irodáiban igényelhető vagy annak honlapjáról letölthető; A családi árvaházak esetében ; munkáltatói igazolásának magyar fordítása, amelyet az Alapítvány munkatársa hitelesít;

amelyet az Alapítvány munkatársa hitelesít; magyar igazolványának fénymásolata (vagy egyéb magyar nyelvtudást igazoló dokumentum).

5.9. A támogatási kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok a magyar nyelvű óvodai csoportokba, illetve a közoktatási intézmények magyar tannyelvű 1-4. osztályába járó gyermekek étkeztetésének támogatása esetén:

5.9.1. Támogatási kérelem

A támogatási kérelem (adatlap) személyesen igényelhető az Alapítvány irodáiban. Az adatlapot az Alapítvány munkatársa tölti ki.

A kitöltött adatlapot a szükséges mellékletekkel együtt az Alapítvány munkatársa veszi át, azokról írásos elismervényt ad.

5.9.2. A támogatási kérelem mellékletei

A támogatási kérelmet benyújtó személy

érvényes személyazonossági igazolványának fénymásolata. Amennyiben a kiskorú családneve nem egyezik meg a szülő/nevelőszülő családnevével, mellékelni kell az igénylés beadására vonatkozó jogosultságot igazoló dokumentumot;

adóazonosító számát igazoló okmány fénymásolata.

A gyermek

születési anyakönyvi kivonatának fénymásolata;

adóazonosító számát igazoló okmány fénymásolata;

óvodalátogatási, illetve iskolalátogatási igazolása a 2025/2026-os tanévről, (melyben szerepel az intézménylátogatási napok/az igazolatlanul mulasztott tanórák száma). Az intézménylátogatási igazolás nyomtatványa az Alapítvány regionális irodáiban, a tanintézményekben, illetve az Alapítvány honlapjáról szerezhető be;

étkezési költségének befizetését igazoló dokumentumok (számlák) fénymásolata,

a 2025.09.01. – 2026.05.31. közötti időszakon belül kiadott, legalább 5 hónapra vonatkozó étkezési költség befizetését igazoló számlák, befizetési dokumentumok bemutatása.

Nem jogosult a támogatásra az az 1-4. osztályos tanuló, aki a 2025/2026-os tanévben több mint 50 óra igazolatlan hiányzást halmozott fel.

Az előírt melléklet(ek) benyújtása minden támogatási kérelem esetén kötelező(ek).

6. Hiánypótlás

Amennyiben a támogatási kérelem vagy a kötelezően csatolandó mellékletek esetében hiánypótlás szükséges, akkor a támogatási kérelmet benyújtó személy köteles az írásbeli értesítő kézhezvételétől számított 15 napon belül a kért adatokat vagy mellékleteket pótolni. Amennyiben a támogatási kérelmet benyújtó személy határidőre nem tesz eleget vagy nem megfelelően tesz eleget a hiánypótlási felszólításban foglaltaknak, a támogatási kérelem érvénytelennek minősül. Hiánypótlásra csak egyszer van lehetőség.

7. A támogatási kérelem elbírálási rendje

Az Alapítvány központi irodája ellenőrzi, hogy a támogatási kérelem megfelel-e a jelen felhívásban meghatározott feltételeknek. Az Alapítvány megvizsgálja a kérelem felhívás céljainak és feltételeinek való megfelelését és javaslatot tesz a támogatások odaítéléséről. A támogatási kérelmekről a Bethlen Gábor Alap Bizottsága dönt. Támogatás a rendelkezésre álló támogatási keret kimerüléséig nyújtható.

8. A támogatási jogviszony létrejötte és a támogatás folyósítása

A jogosultsági feltételeknek megfelelő kérelmezők (a továbbiakban: kedvezményezettek) részére az Alapítvány a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Támogató) megbízásából támogatói okiratot bocsát ki.

Támogatói okiratnak minősül a döntési lista alapján a kedvezményezettnek megküldött hivatalos értesítés is, ha abból a támogatásra vonatkozó döntés, a támogatás kedvezményezettje, valamint a támogatás célja és mértéke kitűnik.

A támogatást elutasító döntéssel szemben jogorvoslatnak helye nincs.

A támogatás nettó összegét az Alapítvány folyósítja a kedvezményezettek részére. Készpénzben történő biztosításra, vagy egyéb fizetési módon történő folyósításra nincs lehetőség.

9. A támogatási jogviszony megsértésének következményei

A Támogató jogosult a támogatói okiratban foglaltaktól elállni, azt azonnali hatállyal visszavonni és a szerződésszegés következményeit alkalmazni, ha

hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a kedvezményezett a támogatási döntést érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a támogatási kérelem benyújtásakor,

kedvezményezett valamely, a támogatási kérelem benyújtása során kötelezően megtett nyilatkozatát visszavonja.

A kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a támogatási jogviszony megszegése esetén köteles a támogatás összegét a Támogató rendelkezése szerint részben vagy egészben – ügyleti kamat felszámításával együtt – visszafizetni.

10. Nyilvánosság tájékoztatása

A támogatási kérelem beadásával a kérelmet benyújtó személy egyben hozzájárul az alábbi adatainak és a támogatói döntés tartalmának a Támogató internetes honlapján való nyilvános közzétételéhez, kezeléséhez:

a támogatási kérelmet benyújtó személy neve;

a támogatási kérelmet benyújtó személy lakhely települése;

a támogatási összeg.

A támogatási kérelemmel kapcsolatos kérdésekben az alábbi elérhetőségen tájékozódhatnak:

www.kmkszalap.org

[email protected]

Forrás: bgazrt.hu

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