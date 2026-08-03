Letöltendő fogházbüntetést kér az ügyészség az iskolákat bombával fenyegető ukrán fiú ügyében

A Fővárosi Főügyészség vádat emelt és fiatalkorúak fogházában letöltendő szabadságvesztés kiszabását indítványozza a tavaly tavasszal, többségében budapesti iskolákat bombával fenyegető ukrán fiú ellen – tudatta a vádhatóság hétfőn az MTI-vel.

A közlemény szerint a 17 éves fiú a családjával 2022-ben érkezett Magyarországra, 2024 nyarán menedékjogot kaptak; a fiú a tanulmányait egy budapesti iskolában folytatta.

A fiatalkorú 2025 márciusában népszerűsíteni kezdte az általa „újgenerációs tervnek” nevezett szélsőséges programot azért, hogy a környezetében élő tanulókat, oktatókat és a közösségi oldalain őt követőket megfélemlítse.

Ennek részeként 2025. március 12. és április 30. között a mobiltelefonjáról nyolc budapesti – köztük a sajátja – és egy oroszországi oktatási intézmény hivatalos e-mail címére küldött fenyegető tartalmú üzeneteket úgy, hogy közben olyan számítástechnikai megoldásokat alkalmazott, amelyek az email küldőjének azonosíthatóságát meghiúsították.

A fiú az üzenetekben egy többfős szervezetre hivatkozva azt közölte az iskolákkal, hogy az épületekben bombákat helyeztek el és amennyiben nem intézkednek azok kiürítéséről, felrobbantják azokat.

A hatóságok a megfenyegetett iskolákat minden üzenetet követően kiürítették, azokba a diákok és a tanárok csak tűzszerészeti vizsgálatot követően mehettek vissza; az iskolák kiürítésének, átvizsgálásának költsége mintegy 300 ezer forintba került – írták.

A Fővárosi Főügyészség a fiatalkorú vádlottat 9 rendbeli terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés bűntettével vádolja, vele szemben fiatalkorúak fogházában végrehajtandó szabadságvesztés kiszabását indítványozza.

A fiú korábban letartóztatásban volt, jelenleg bűnügyi felügyelet alatt áll – olvasható a közleményben.

Forrás: MTI

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