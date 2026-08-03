Szén-monoxid-mérgezés miatt került kórházba egy anya és 12 éves lánya Ungváron

Szén-monoxid-mérgezés gyanújával szállítottak kórházba egy 37 éves nőt és 12 éves lányát Ungváron.

A mentőszolgálat tájékoztatása szerint a gyermeknél a gázok toxikus hatását állapították meg. Az elsősegélynyújtást követően édesapja kíséretében az Ungvári Városi Gyermekkórházba szállították további megfigyelésre és kezelésre.

Az édesanyát szintén szén-monoxid-mérgezés tüneteivel vitték az Ungvári Központi Városi Klinikai Kórházba, ahol orvosi ellátásban részesül.

A hatóságok vizsgálják a mérgezés körülményeit. A szakemberek ismét felhívják a lakosság figyelmét arra, hogy a fűtőberendezések rendszeres karbantartása és a megfelelő szellőzés életet menthet, emellett ajánlott szén-monoxid-érzékelő használata az ilyen tragédiák megelőzése érdekében.

Kárpátalja.ma/UngvarInfo

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