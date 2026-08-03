Tömeges halpusztulást okozott a Borhalom melletti tó kiszáradása

Tömeges halpusztulásról számoltak be a munkácsi járási Borhalom község lakói, miután az elmúlt hetekben jelentősen lecsökkent a helyi tó vízszintje.

A helyiek elmondása szerint a vízszint körülbelül egy hónappal ezelőtt kezdett gyors ütemben apadni, mostanra már szinte teljesen kiszáradt. A tó partját és vízfelszínét azóta számos elpusztult hal, elsősorban ponty borítja. Egyes elhullott példányok hossza a 30 centimétert is eléri.

A szemtanúk arról is beszámoltak, hogy a tóban még életben maradt halakat egyesek hálókkal próbálják kifogni.

A helyi lakosok a történteket valódi ökológiai katasztrófaként értékelik, és úgy vélik, hogy a tó ökoszisztémája gyakorlatilag megsemmisült.

Kárpátalja.ma/zakarpattya24.com

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