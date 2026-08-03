Olaszország majdnem minden térségében vörös kód van érvényben
Olaszország majdnem minden részén a legmagasabb fokozatú riasztás van érvényben a negyven fokos hőség miatt augusztus első vasárnapján.
Az ország huszonhét úgynevezett meteorológiai körzetéből huszonháromban rendeltek el vörös kódot. Hétfőn huszonötre emelkedik a számuk.
A szicíliai Messinát és a calabriai Reggio Calabriát kivéve az összes olaszországi nagyvárosban a közepes vagy a legmagasabb fokozatú hőriasztás van érvényben.
A hőmérők napközben 37 és 39 Celsius-fok közötti értéket mutatnak, ami a városokban 40 fölé emelkedik.
A legnagyobb olasz folyó, a Pó vízszintje történelmi minimumra süllyedt. A Coldiretti termelői szövetség figyelmeztetése szerint a vízhiány a rizstermesztést veszélyezteti.
Az előrejelzések szerint az idei nyár negyedik hőhulláma legalább augusztus 10-ig tart Olaszországban.
Forrás: MTI
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